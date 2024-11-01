Un reciente estudio consigue eliminar las verrugas plantares en el 98% de los pacientes usando sólo agua salina [ENG]

En el estudio se pidio que los 236 pacientes con verrugas plantares rebeldes sumergieran diariamente en sesiones de 30 minutos y durante 8 semanas sus verrugas en agua salina hipertónica. Al final del estudio, 232 de los 236 pacientes vieron sus verrugas erradicadas.

6 1 0 K 150 ciencia
#1 capitan.meneito
Y para los hongos?
#5 Leclercia_adecarboxylata
#1 Clotrimazol al 1% 10mg/g aplicado 2-3 veces/d.

Si es una micosis superficial puede bastar, pero si es interdigital y/o ungueal lo más probable es que sea un dermatofito, en cuyo caso puedes usar como alternativa terbinafina (más eficaz en la tiña ungueal).
#2 Pacman
#1 ajo y perejil
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Cloruro de benzalconio
#3 FranChoa
He visto tres posts de verrugas plantares esta tarde. Hay un meneante muy comprometido.
#6 rbrn
Dan una guerra horrible.
#7 ElBeaver
congelada es mejor
