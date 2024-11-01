edición general
Con el rechazo de los Estados Unidos y Argentina, el resto de líderes mundiales adoptan una declaración histórica sobre salud

La declaración marca una serie de metas que se pueden lograr en los próximos cuatro años en relación con enfermedades no transmisibles y con la salud mental, como reducir en 150 millones el número de dependientes del tabaco, conseguir que 150 millones tengan la hipertensión controlada y que 150 millones logren un acceso a los servicios de salud mental. En un movimiento dirigido a abordar dos de las mayores cargas sanitarias globales, líderes de todo el mundo adoptaron este lunes en la Asamblea General de la ONU una declaración política históri

TooBased
Findeton justificando la posición argentina de perrito faldero de EEUU:  media
eldragon_jp
Milei se sube al tren de Trump para seguir recibiendo swap de EEUU y mantener el dólar a raya. Es lo único que le interesa: que el dólar no suba, eso si ya se dieron de baja como 260 mil puestos de trabajo desde que asumió. En cualquier momento lo veremos salir huyendo en helicóptero como lo hizo De la Rua
Ildrain
Buenísima noticia!! Ahora, vamos a ver se se consiguen poner los medios adecuadospara ejecutarlo
