Con el rechazo de los Estados Unidos y Argentina, el resto de líderes mundiales adoptan una declaración histórica sobre salud

La declaración marca una serie de metas que se pueden lograr en los próximos cuatro años en relación con enfermedades no transmisibles y con la salud mental, como reducir en 150 millones el número de dependientes del tabaco, conseguir que 150 millones tengan la hipertensión controlada y que 150 millones logren un acceso a los servicios de salud mental. En un movimiento dirigido a abordar dos de las mayores cargas sanitarias globales, líderes de todo el mundo adoptaron este lunes en la Asamblea General de la ONU una declaración política históri