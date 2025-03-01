Rebellius (Siemens): "El coste de abandonar la nuclear, el carbón y el gas ruso ha elevado los precios de la energía"

Todos los países afrontan el mismo reto, aunque con mixes energéticos diferentes: Alemania no es España, ni España es Suiza, ni cualquier otro país europeo. En España hay mucha solar y eólica y, en consecuencia, el gran desafío es estabilizar la red y gestionar el almacenamiento. El almacenamiento será un tema central. En algunos países, como Suiza o Noruega, el rol del bombeo ofrece una solidez adicional. En otros, habrá que combinar distintas tecnologías. La Comisión Europea presentará el 'Grid Package', con nuevas reglas y medidas.