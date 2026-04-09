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Reabre una de las mayores colecciones de armas y armaduras del mundo: así es la nueva Real Armería de Madrid

Patrimonio Nacional culmina una intervención integral del emblemático espacio del Palacio Real, incorporando nuevas piezas y recuperando el efecto del lucernario original del siglo XIX

| etiquetas: real armería en madrid , patrimonio nacional
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