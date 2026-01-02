edición general
La ‘rave’ del pantano del Cenajo de Albacete amenaza con durar hasta el día de Reyes

Como en los últimos años, la BigFucking Party ha comenzado en una zona apartada del España y amenaza con durar hasta el día de Reyes. Los intentos de la Guardia Civil no han conseguido impedir que los participantes en esta fiesta ilegal se instalaran en algún punto del país; y estos se han asentado finalmente en las inmediaciones del pantano del Cenajo, en Albacete, entre los municipios de Férez y Hellín. Unos 300 agentes del instituto armado vigilan ahora la rave, que hasta el momento transcurre sin incidentes.

Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#6 Ah, entonces es envidia. :-D
3 K 45
Forni #10 Forni
#7 aaaagh, has sido más rápido
0 K 9
Feindesland #2 Feindesland
Un par de pasadas con los aviones de extinción de incendios, en pleno enero, y tema arreglado.

xD
0 K 18
skaworld #4 skaworld *
Gente de fiesta en medio de la nada sin causar molestias (vigilados por 300 guardias civiles y "sin incidentes" yo lo entiendo como que aqui no esta molestando ni dios..)

Y sin mebargo la mitad amargada del pais diciendo que los desaucien... Porque... Porque q cojones gente de fiesta... y sin pasar por caja

#2 #3 Un beso majos pero... hay q follar mas xD
6 K 79
Feindesland #6 Feindesland
#4 Lo que hay es que joder rmenos, que si hacemos eso cuatro amigos en mi pueblo, nos crujen.

;)
0 K 18
skaworld #9 skaworld
#6 Entonces el problema no es los raveros de fin de año... el problema es tu pueblo porque de otra manera... pos lo que estas sugiriendo... muy a mi pesar decirte amigo que es un homenaje a Tarantino  media
0 K 14
Feindesland #11 Feindesland *
#9 En resumen: que si nos gusta la cosa, nos pasamos las normas por el forro. Y si nonos gusta, leña al mono. Esa me la sé.
0 K 18
skaworld #13 skaworld
#11 nadie ha hablado de "saltarse las normas" pero... ¿Crees que 300 guardias civiles son idiotas y unos cuantos raveros se le estan riendo en la cara? O puede ser que... Como no seria de extrañar porque pasa todos los años.... Aqui los de las noticias ven sangre facil lanzando el asustaviejas "uhhh drojaos" e intentan montar un escandalo con una tonteria?

Ya tenemos una edad meu... la civil no es tonta, los raveros no son maestros del mal y hay un grupo de fiesta en un pueblo... pos estupendo que se lo pasen bien
0 K 14
Wintermutius #8 Wintermutius
#4 300 guardias civiles vigilando un evento sin permisos ni medidas de seguridad, que podría vigilarse con media docena, y el resto estar vigilando cosas como carreteras, etc. Esto quien lo va a pagar?, y ya no digo nada si ocurre un incidente, …
0 K 6
skaworld #12 skaworld
#8 Y la culpa de eso la tienen los raveros? Si la guardia civil no sabe gestionar sus efectivos... la culpa es de...

Y si ocurre un incidente, y es por mala gestion de la gente de la rave.. el peso de la justicia caera sobre ellos pero repito, ahora mismo estan mas vigilados que la cupula del banco de españa y no leo que haya nada "grave" lo q me inclina a pensar que aqui hay mucho mas de amargura que de noticia... lo cual es triste
0 K 14
woody_alien #3 woody_alien
Que les envíen a la tuna, verás como desalojan rápido.
0 K 11
Gandark_S1rk #1 Gandark_S1rk
"amenaza"
0 K 10
emmett_brown #5 emmett_brown
#1 Esa rave china ahí.
0 K 10

