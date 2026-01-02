La ‘rave’ del pantano del Cenajo de Albacete amenaza con durar hasta el día de Reyes

Como en los últimos años, la BigFucking Party ha comenzado en una zona apartada del España y amenaza con durar hasta el día de Reyes. Los intentos de la Guardia Civil no han conseguido impedir que los participantes en esta fiesta ilegal se instalaran en algún punto del país; y estos se han asentado finalmente en las inmediaciones del pantano del Cenajo, en Albacete, entre los municipios de Férez y Hellín. Unos 300 agentes del instituto armado vigilan ahora la rave, que hasta el momento transcurre sin incidentes.
Y sin mebargo la mitad amargada del pais diciendo que los desaucien... Porque... Porque q cojones gente de fiesta... y sin pasar por caja
#2 #3 Un beso majos pero... hay q follar mas
Ya tenemos una edad meu... la civil no es tonta, los raveros no son maestros del mal y hay un grupo de fiesta en un pueblo... pos estupendo que se lo pasen bien
Y si ocurre un incidente, y es por mala gestion de la gente de la rave.. el peso de la justicia caera sobre ellos pero repito, ahora mismo estan mas vigilados que la cupula del banco de españa y no leo que haya nada "grave" lo q me inclina a pensar que aqui hay mucho mas de amargura que de noticia... lo cual es triste