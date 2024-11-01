El ratio de habitantes por empleado público de todas las comunidades autónomas

En los últimos años se ha venido dando un fenómeno de deslocalización en la Administración Pública. Y es que el empleo y el aumento de las plantillas de funcionarios ha crecido mucho más en las comunidades autónomas que en la Administración General del Estado. Asistimos a una clara y creciente deslocalización hacia los ámbitos locales y, sobre todo, autonómicos que se asemejan a los niveles europeos. Este es el Ratio de habitantes por empleado público en las CC.AA. de España.