El ratio de habitantes por empleado público de todas las comunidades autónomas

En los últimos años se ha venido dando un fenómeno de deslocalización en la Administración Pública. Y es que el empleo y el aumento de las plantillas de funcionarios ha crecido mucho más en las comunidades autónomas que en la Administración General del Estado. Asistimos a una clara y creciente deslocalización hacia los ámbitos locales y, sobre todo, autonómicos que se asemejan a los niveles europeos. Este es el Ratio de habitantes por empleado público en las CC.AA. de España.
Y para rizar el rizo otra añadiendo los de las empresas públicas privatizadas como Altadis (Tabacalera), Iberia, etc.
Y la última empleo indirecto generado por todas ellas porque los vigilantes que trabajan en los edificios públicos no vienen de Santander o Murcia a trabajar todos los días.
Los trabajadores de Iberia no son empleados públicos, ni los vigilantes de seguridad.