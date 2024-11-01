edición general
El ratio de habitantes por empleado público de todas las comunidades autónomas

En los últimos años se ha venido dando un fenómeno de deslocalización en la Administración Pública. Y es que el empleo y el aumento de las plantillas de funcionarios ha crecido mucho más en las comunidades autónomas que en la Administración General del Estado. Asistimos a una clara y creciente deslocalización hacia los ámbitos locales y, sobre todo, autonómicos que se asemejan a los niveles europeos. Este es el Ratio de habitantes por empleado público en las CC.AA. de España.

#4 Borgiano
Madrid la segunda con menos trabajadores públicos?... al meneante medio le va a estallar la cabeza.
#1 z1018 *
Ahora a contar el ratio de empleados de empresas y chiringuitos públicos por comunidades autónomas, que no cuentan como funcionarios, incluyendo CNMC, CIS, Airef, Agencia EFE, RTVE, Renfe, ADIF, AENA, Navantia y resto de empresas de la SEPI o participación del estado como la reciente adquisición de parte de Telefónica.

Y para rizar el rizo otra añadiendo los de las empresas públicas privatizadas como Altadis (Tabacalera), Iberia, etc.

Y la última empleo indirecto generado por todas ellas porque los vigilantes que trabajan en los edificios públicos no vienen de Santander o Murcia a trabajar todos los días.
manzitor #2 manzitor
#1 ¿Vas a contar también a los empleados de las empresas que tiene deuda del estado español o te vas a quedar ahí 8-D ?
PasaPollo #3 PasaPollo *
#1 Aunque es confuso, el titular habla de empleados públicos, no de funcionarios, así como la lista que el artículo aporta. Así que ya está contando a los empleados públicos no funcionarios del sector público institucional (además, en la CNMC, Renfe y demás también trabajan funcionarios).

Los trabajadores de Iberia no son empleados públicos, ni los vigilantes de seguridad.
