RANCHI: En un acontecimiento que dejó al poder judicial conmocionado, un tribunal de Ranchi absolvió al principal acusado en un caso de narcóticos de alto perfil después de que la policía informara al tribunal que casi 200 kilogramos de marihuana incautada, por un valor de 1 millón de rupias, supuestamente habían sido destruidos por ratas mientras estaban almacenados bajo custodia policial. “Sin pruebas materiales y con la cadena de custodia completamente rota, el beneficio de la duda debe recaer en el acusado”, dictaminó el tribunal, absolvien
| etiquetas: ratas , 200 kilos , marihuana , tribunal , narcotráfico , ranchi , india
