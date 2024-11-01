edición general
Ratas 'se comen' 200 kilos de marihuana y un tribunal deja sin efecto un caso de narcotráfico (inglés)

RANCHI: En un acontecimiento que dejó al poder judicial conmocionado, un tribunal de Ranchi absolvió al principal acusado en un caso de narcóticos de alto perfil después de que la policía informara al tribunal que casi 200 kilogramos de marihuana incautada, por un valor de 1 millón de rupias, supuestamente habían sido destruidos por ratas mientras estaban almacenados bajo custodia policial. “Sin pruebas materiales y con la cadena de custodia completamente rota, el beneficio de la duda debe recaer en el acusado”, dictaminó el tribunal, absolvien

| etiquetas: ratas , 200 kilos , marihuana , tribunal , narcotráfico , ranchi , india
12 comentarios
Comentarios destacados:      
cocolisto #1 cocolisto
Muchas ratas veo yo en este caso.
SeñorMarron #4 SeñorMarron
#1 Rastas, se dice rastas :troll:... Vale, ya me voy y cierro la puerta...
letra #9 letra
#4 Rastas suelen ser las de las víctimas. Ratas con placa, los verdugos.
Cantro #2 Cantro
Señor magistrado, la rata se comió mis deberes
#3 Pixmac
¿Tienen que guardar la droga hasta el juicio? No le veo mucho sentido. Con tener análisis de laboratorio, imágenes y documentación sobre la droga incautada aprehendida debería ser suficiente.
SeñorMarron #5 SeñorMarron
#3 una vez las pruebas están cotejadas, que empiece la fiesta en comisaría, solo faltan los litros y la música reggae.
#7 Piscardo_Morao *
#3 Sin pruebas no hay condena, ¿como compruebas que el análisis es de la droga que se confiscó? ¿Quizá teniéndola guardada hasta el juicio por si dicen que el análisis estaba mal hecho por lo que fuera?

Aquí puedes comprobar como unos neonazis peligrosos se salvaron del juicio porque la policía no conservó las pruebas (las armas)

es.wikipedia.org/wiki/Frente_Antisistema
letra #11 letra
#7 Que son compañeros, coño!
jonolulu #6 jonolulu
Ratas de dos patas. Y con pistola
letra #8 letra
#6 Se han puesto las botas los maderos... ;)
woody_alien #10 woody_alien
Peazo ratas tienen en ese pueblo xD
#12 capitan.meneito
Vaya mierda de titular que nos ha jodido la coña de los kilos.
