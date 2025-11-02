edición general
El rancho australiano que es más grande que cincuenta países

El Lago Eyre es probablemente una de las mayores exageraciones toponímicas de la geografía mundial. Llamar lago a una tierra árida y sedienta que recibe algo de humedad una vez cada varios años es toda una hipérbole. Cada medio siglo o así, la lluvia permite que el suelo seco y salado se cubra de agua hasta donde alcanza la vista, y entonces sí es un lago, pero el resto del tiempo es una parte más del desierto que le rodea. Y en ese desierto en medio del ya de por sí desértico Outback australiano, alguien fue tan audaz como para establecer (..)

ChatGPT
Los hay más grandes  media
2
#2 Celsar
No te jode y mi abuela tenía tierras en Burgos más grandes que tres países, concretamente San Marino, El Vaticano y Mónaco.
1
Connect
Aunque no lo dice, complementar el artículo con que tienen nada menos que más de 150.000 vacas, que aunque no llueva, dependen de ese lago que recibe agua abundante cada varios años pero también de fuentes subterráneas, y que tienen exactamente 11 empleados viviendo allí: 8 para manejar las vacas, dos en tareas de administración, y un cocinero. Que uno de los empleados tiene bastantes nociones de medicina, y que cuando hay una emergencia médica, o viene un equipo en avioneta o van ellos al…   » ver todo el comentario
2
#4 ccguy
#2 Este rancho es más grande que toda la provincia de Burgos.
0
#5 Celsar
#4 y el titular más tendencioso que toda Castilla y León.
Que es a lo que venía mi comentario.
1
#7 ccguy
#5 Pues lo que tú digas. Ya está por aquí la policía de los titulares.
0
#8 Celsar
#7 no, ya estás tú para hacer de policía de los comentarios.
0
#6 poxemita
"El Outback es a Australia lo que el Lejano Oeste a los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XIX, Siberia a la Rusia de Miguel Strogoff o la provincia de Ciudad Real a España"

No se muy bien como interpretar lo de Ciudad Real, ¿es por los forajidos? ¿Por el clima extremo?
0

