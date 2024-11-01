Radiografía del teletrabajo en España cinco años después de la ley: en alza hasta máximos por encima de la pandemia

Tras la vacunación, muchas empresas comenzaron a mandar a sus empleados de vuelta a las oficinas, con ciertas medidas de protección como las mascarillas. Sin embargo, el teletrabajo persistió en muchas de ellas al menos algunos días a la semana. En 2022 se registró el nivel de teletrabajo postpandemia más reducido (13,7%), pero en 2023 y 2024 el dato ha crecido hasta alcanzar el máximo del 15,4%.
Las grandes oficinas, todas hacinadas en los mismos puntos de las ciudades, son una lacra para estas y para el propio país: la contaminación producida por los atascos, y los retrasos. La tensión del mercado inmobiliario y el fomento del abandono de las pequeñas ciudades y pueblos.
También debería contar cómo tiempo trabajado el tiempo dedicado a desplazarse a la oficina.
Pero claro, lo de siempre, es demasiado ambiguo, le basta con "recomendar" teletrabajar lo mismo que hasta ahora, que los empleados vayan en transporte y que compartan coche, porque ese plan no especifica requisitos mínimos, solo que se presente.
Lo de siempre del PSOE, sed buenitos y fomentad cositas, pero eso de regular ya si eso tal.
En definitiva, hay que regular para que las empresas se muevan hacia donde la sociedad quiere, de lo contrario tienen todo de la mano para empujar hacia su propio beneficio.
Si tengo que ir un sólo día a la semana a la oficina ya no puedo irme a vivir a un pueblo de Zamora y me tengo que quedar a vivir en la población de la oficina, es decir, sigo atado a la empresa.
Es ridículo completamente.
