Radiografía del teletrabajo en España cinco años después de la ley: en alza hasta máximos por encima de la pandemia

Tras la vacunación, muchas empresas comenzaron a mandar a sus empleados de vuelta a las oficinas, con ciertas medidas de protección como las mascarillas. Sin embargo, el teletrabajo persistió en muchas de ellas al menos algunos días a la semana. En 2022 se registró el nivel de teletrabajo postpandemia más reducido (13,7%), pero en 2023 y 2024 el dato ha crecido hasta alcanzar el máximo del 15,4%.

seguidorDeCristo #2 seguidorDeCristo
Habría que poner un impuesto ecológico fuerte a toda empresa que, pudiendo teletrabajar, mande a sus empleados acudir a la oficina.

Las grandes oficinas, todas hacinadas en los mismos puntos de las ciudades, son una lacra para estas y para el propio país: la contaminación producida por los atascos, y los retrasos. La tensión del mercado inmobiliario y el fomento del abandono de las pequeñas ciudades y pueblos.

También debería contar cómo tiempo trabajado el tiempo dedicado a desplazarse a la oficina.
#3 omega7767
#2 en Londres los grandes propietarios de las oficinas, con miedo a que se le vaciaran, enseguida empezaron los contactos con sus amiguitos políticos de turno para que desincentivaran el teletrabajo
seguidorDeCristo #5 seguidorDeCristo
#3 ese es el problema, creo, la razón por la que se está empujando fuertemente para abandonar el teletrabajo: El negocio inmobiliario de las oficinas, el negocio de la vivienda en las grandes ciudades y el negocio derivado de los desplazamientos a la oficina: gasolina, seguros, vehículos.
Harkon #6 Harkon
#2 Con la reciente ley de movilidad aprobada en 2 años las empresas de más de 200 empleados tienen que presentar un plan de movilidad que, entre otras cosas, potencie el uso del teletrabajo o alternativas para minimizar desplazamientos a las oficinas.

Pero claro, lo de siempre, es demasiado ambiguo, le basta con "recomendar" teletrabajar lo mismo que hasta ahora, que los empleados vayan en transporte y que compartan coche, porque ese plan no especifica requisitos mínimos, solo que se presente.

Lo de siempre del PSOE, sed buenitos y fomentad cositas, pero eso de regular ya si eso tal.
#7 Klamp
#2 esto le he pensado siempre, que sentido tiene que el trabajador tenga que costear el 100% del coste de desplazamiento si esta yendo a TRABAJAR, a generar dinero para otro.
ubiquae #10 ubiquae *
#2 o limitar a las empresas sin teletrabajo a que sólo puedan contratar empleados en un área de 5km en torno a su oficina.

En definitiva, hay que regular para que las empresas se muevan hacia donde la sociedad quiere, de lo contrario tienen todo de la mano para empujar hacia su propio beneficio.
seguidorDeCristo #11 seguidorDeCristo
#10 pero eso tendría un impacto grave en los trabajadores y tensionaría aún más el mercado inmobiliario cercano a los grandes núcleos empresariales.
reivaj01 #4 reivaj01
El problema es que están contabilizando como teletrabajadores a las personas que trabajan más de la mitad de los días y eso, para mí, no es teletrabajo. Eso es hibrido, o como lo quieran llamar, pero no es teletrabajo.
Si tengo que ir un sólo día a la semana a la oficina ya no puedo irme a vivir a un pueblo de Zamora y me tengo que quedar a vivir en la población de la oficina, es decir, sigo atado a la empresa.
Harkon #8 Harkon
#4 Correcto, es lo que me pasa a mi, no puedo volver a Asturias a pesar de tener un día oficial de teletrabajo (más otros justificados, como ir al médico, taller, etc...) incluso haciendo veces 3 días a la semana teletrabajando.

Es ridículo completamente.
pedrobotero #1 pedrobotero
Hostia, en genbeta siempre nos quieren hacer creer lo contrario...
#9 Chuache_cientifico
Máximos por encima de la pandemia ni pa dios. Al menos no en Madrid. Y no hay más que ver el tráfico cada mañana para constatarlo (y sí, la observación del tráfico es un marcador global observable por un solo individuo).

Si acaso máximo pospandemia. O quizá en otras ciudades.
