publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
54
clics
Radiografía de las inversiones ferroviarias en España: de los recortes en la etapa de Rajoy a triplicar la cifra en 2025
Tras el trágico accidente en Adamuz, el Ministerio de Transportes ha facilitado las cifras de inversión en materia ferroviaria en los últimos tiempos
|
etiquetas
:
ademuz
,
rajoy
,
puente
,
inversión ferroviaria
,
ministerio de transporte
13
3
1
K
108
actualidad
28 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ipanies
El Ave a España es lo que un Ferrari a un mileurista y a medio/largo plazo eso se nota. Nos hemos entrampado con el juguete de los políticos y lo vamos a pagar caro y a escote.
4
K
62
#7
powernergia
#1
El AVE en España ha sido la mejor apuesta estratégica a largo plazo en nuestro país.
Que habrá que dar el valor a las líneas convencionales, a las mercancías, aumentar el mantenimiento, llevarlo a Extremadura, a Lisboa... Lo que queráis, una cosa no quita la otra.
#3
A la derecha, cuando sale de la algarabía se le atragantan los datos.
1
K
21
#9
Febrero2034
#7
No se, veo muchos datos, pero no veo por ejemplo, inversión por KM, ya q al haber más KM, debería de aumentar su cifra, veo mucha comparación, amalgama de cifras y un realto alineado 100% con el gobierno.
Hay más incidentes, hay más retrasos y además, hay más vibraciones en los trenes, ¿eso es pq ha aumentado el presupuesto en mantenimiento o en dejadez?
Que si, que muchos datos, pero todo alineado con el discurso del gobierno.
SI las cosas fueran tan bien, esto no hubiera pasado ¿sabes caundo no se cae una casa? cuando se construye bien. Los planos y los presupuestos pueden ser todo lo buenos que quieras, pero si las cosas no se hacen bien, ocurre estas cosas.
0
K
7
#14
powernergia
#9
"no veo por ejemplo, inversión por KM"
Tienes todos los gráficos.
"El gasto en mantenimiento de la red ferroviaria por km ha aumentado un 58% desde 2018"
"Que si, que muchos datos, pero todo alineado con el discurso del gobierno"
Claro, el ministro se alinea con el discurso del gobierno, el tema se centra en los datos, tal vez lo que dices es que son falsos, y tienes otros u otras fuentes.
#10
"en su origen fue un medio de
…
» ver todo el comentario
0
K
12
#16
Febrero2034
#14
¿donde estan los graficos?
¿los que no estan en el artículo o los que para ver tengo q ir a Tuiter a ver lo que ha puesto Oscar Puente y no tienen ninguna fuente?
0
K
7
#22
powernergia
#16
Como te comentado si no te crees los datos y gráficos que da el ministro de transportes, poco más te puedo decir.
Si es falso y miente será fácil de destapar, espero que la carcunda se centre en el desmentido en vez de en la algarabía.
0
K
12
#10
ipanies
#7
No fue una apuesta estratégica, en su origen fue un medio de transporte de políticos a Madrid, caro y que no estaba pensado para vertebrar España. Su mantenimiento era carísimo pero como no había mucha carga en la infraestructura tampoco había que ser muy "meticuloso". Con la orden de Bruselas de abrir la red a la competencia ha subido el nivel de estrés de la infraestructura y el mantenimiento se vuelve prohibitivo.
Insisto en la analogía... Es un Ferrari para un mileurista.
1
K
24
#12
Febrero2034
#10
estando de acuerdo q es un ferrari para mileuristas, si tienes más carga, tb tienes más canon y más dinero que estás cobrando para su mantenimiento. Es más, generas economía de escala, teniendo más dinero, puedes tener mejores contratos, mejores herramientas y pagar más.
Lo q no se es a donde se va el dinero (jajaja, si lo sabemos)=
0
K
7
#23
MetalAgm
*
#12
no, aunque cobres mas canon, cuando por una red de alta vellcidad pasan muchos trenes, el desgaste y fatiga de los materiales se vuelve exponencial. Y mas con trenes que han pasado de 370 toneladas (los primeros Alstom) a 470-500 toneladas (Iryo y Ouigo)
Y luego la red española a diferencia de Francia o Alemania, no puede dedicar 24h, 48h o una semana para mantenimiento de tramos completos y derivar los trenes por rutas alternativas debido a su diseño radial y el ancho ibérico de otras rutas...
#7
como dice
#10
, no ha vertebrado España, ha servido para centralizar aún más en Madrid más de lo que ya se estaba haciendo antes de 1992...
0
K
12
#26
Febrero2034
#23
si tienes 1 operadora que paga 1000 y ahora tienes 3 operadoras, deberias de cobrar 3000. así q tienes 3 veces más dinero para mantener lo mismo, algo q hace que abarate bastante el mantenimiento. Si haces las cosas bien, si te lo gastas en putas es normal que el dinero no de.
0
K
7
#28
MetalAgm
*
#26
si pero con una operadora tenias desgaste de 1000 y ahora con 3 no tienes desgaste de 3000, eso sería si fuera progresión lineal, ahora puedes tener desgaste y fatiga de 9000... que es la progresión exponencial.
Además, el diseño de la red radial (a diferencia de todas las redes europeas que son malladas), con todos los trenes pasando por las mismas vías hacia y desde Madrid, aumenta mucho mas el paso de trenes que no tendrian que pasar por ahí por que el destino de sus pasajeros no sea Madrid, pero al final, haciendo a todos pasar por Madrid sea o no el destino de esos pasajeros, aumenta el tráfico innecesario por esas vías, y eso también aumenta desgaste y fatiga...
0
K
12
#17
oceanon3d
#1
Todo lo que has dicho es una falsedad salvo alguna cosa.
0
K
9
#2
Chappie
la corrupción (en toda su extensión) es el origen de todos los problemas, da igual quien gobierne.
3
K
33
#8
MiguelDeUnamano
#2
Si el "da igual quien gobierne" es un "todos son iguales" me parece una imbecilidad, si es un "en menudas manos hemos puesto la gestión hasta ahora", estoy de acuerdo.
El caso es que mientras la mayoría de votantes españoles consideren que son esos dos partidos quienes tienen que gobernar, poco o nada puede hacer el resto de votantes. El "si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan" adaptado al gobierno de un país: "si ya saben como gestiono, para qué me votan".
0
K
16
#11
Chappie
*
#8
la corrupción y corruptelas no entiende de siglas.
0
K
16
#19
MiguelDeUnamano
#11
No sé qué me da que es una frase que pretende ser imparcial pero que no lo es. Evidentemente "la corrupción no entiende de siglas", el caso es qué se hace con los corruptos una vez detectados.
En cualquier caso, si tu gran reflexión llega tan sólo hasta ahí ¿cuál es tu solución?
0
K
16
#4
DDJ
*
Estaba esperando datos concretos de inversión. Lo que llevo escuchando hasta ahora es a la COPE diciendo que no se invierte bien, que se invierte poco y cosas así, un "todo mal" de manual. No dan fuentes concretas sólo lo dicen, y claro, luego el eco de eso por todos los usuarios de redes sociales.
Un mojón me voy a creer yo lo que diga la COPE, y aún así, necesito la comparación con lo que se hizo antes.
Un símil deportivo, no me vale que digan continuamente que hay que echar del equipo de fútbol a un jugador cojo y poner al que les gusta a ellos, pero, que se les "olvide" decir que el favorito de ellos no tiene piernas
1
K
22
#13
El_dinero_no_es_de_nadie
#5
#4
#3
Hacer pasar los datos en infraestructura nueva como si fuera para el mantenimiento de la existente es el tirabuzón de El Plural
1
K
16
#15
Febrero2034
#13
Del periodico que acusó a un policia de querer poner una bomba al presidente, y que usó después el gobierno para atacarlo... llega esto.
También es normal, el gobierno le agradeció sus servicios puso a su directora en RTVE cuando estaban mueriendo valencianos. Pq era más importante controlar RTVE que ayudar en la DANA.
1
K
16
#20
oceanon3d
#15
Mas manipulaciones ...mas mentiras.
0
K
9
#24
Febrero2034
#20
¿Exactamente que he manipulado?
¿Que El Plural mintió con lo de la bomba? ¿que al directora de El Plural fue puesta en RTVE el día después de la dana? ¿que el Gobierno usó la noticia de El Plural de manera torticera?
Dime, en que miento?
0
K
7
#27
MiguelDeUnamano
#25
Hombre, estarás orgulloso de aquel comentario y todo.
0
K
16
#6
Febrero2034
#5
Da tiempo, que en Semillas están buscando si el primo del amigo del vecino 2º de la casa de la playa del primo del hermano* de Ayuso visitó un dia un alto horno donde se fabricaban cosas metalicas y AHÍ tendremos la noticia de El Plural y de portada en Meneame
*Esto parece un chiste, pero El Plural ya lo hizo antes.
1
K
16
#3
Febrero2034
Al fin, la noticia q va a ir rapidísimo a portada, la culpa es de Rajoy!! HURRAAAAAAAA
1
K
16
#5
SHC_1987
#3
Iría más rápido si Ayuso tuviese algo que ver, y tardaría segundos si Franco estuviera también involucrado
0
K
6
#18
oceanon3d
#3
Son datos incontestables.
Pero tu a lo tuyo, a enredar, a manipular y a desviar la vista.
0
K
9
#21
MiguelDeUnamano
#3
Pues hace una hora que se envió y ahí esta, con k95. Como para hacerte caso en cualquier cosa que digas.
0
K
16
#25
Febrero2034
#21
Pues en estos días, fallé poco en las noticias que salieron a portada. Me alegro BASTANTE equivocarme.
Tu me votastes negativo cuando decia q una noticia no saldria a portada... y no salia. Se ve q me equivocaba en algo que pasó
0
K
7
Ver toda la conversación (
28
comentarios)
