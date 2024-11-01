De los radares a los algoritmos: la inteligencia artificial se cuela en el tráfico diario de las ciudades españolas

Durante años, los conductores en España se han acostumbrado a frenar al ver un radar fijo, mirar de reojo los paneles luminosos y revisar dónde están los controles de la DGT. Pero, poco a poco, algo está cambiando: las máquinas que vigilan ya no solo miden la velocidad, también “interpretan” el comportamiento de quienes circulan. Barcelona, Madrid y varios tramos de la red estatal se han convertido en campo de pruebas de una nueva generación de sistemas de vigilancia basados en inteligencia artificial (IA) que detectan infracciones menores...