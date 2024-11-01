De los radares a los algoritmos: la inteligencia artificial se cuela en el tráfico diario de las ciudades españolas

Durante años, los conductores en España se han acostumbrado a frenar al ver un radar fijo, mirar de reojo los paneles luminosos y revisar dónde están los controles de la DGT. Pero, poco a poco, algo está cambiando: las máquinas que vigilan ya no solo miden la velocidad, también “interpretan” el comportamiento de quienes circulan. Barcelona, Madrid y varios tramos de la red estatal se han convertido en campo de pruebas de una nueva generación de sistemas de vigilancia basados en inteligencia artificial (IA) que detectan infracciones menores...
| etiquetas: radares , algoritmos , inteligencia artificial , tráfico , madrid , multas
Podría parecer que se dan más prisa en adoptar tecnologías si es para recaudar
Es más eficaz controlar el tráfico desde los semáforos, no dependes de que te envíen la información y si se hace bien, se puede agilizar el tráfico una burrada.