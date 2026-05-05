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#3
pitercio
Y tienen razón, para la relevancia actual y perspectiva de las quinielas, igual da.
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#11
Meneador_Compulsivo
*
Los verdaderos feministas socialistas la jugarán todos los fines de semana.
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#13
Nylo
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Mucho mejor que haya 4 partidos de la liga femenina. Como las futbolistas cobran hoy mucho menos que sus homólogos masculinos (porque también generan mucho menos), esto abarata muchísimo el potencial amaño de partidos.
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#15
ombresaco
#14
para casi todo hay una buena razón, y la auténtica razón
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#5
placeres
*
Entiendo que el objetivo es para que la liga femenina se lleve un porcentaje fijo e interesante de la recaudación de las quinielas aunque los asistentes a sus partidos (salvo algunos partidos "clasicos") sean mucho menores .
De todas formas, con las casas deportivas, a día de hoy es una mera sombra de lo que era, tendrán que seguir metiendo dinero publico por otras vías.
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#9
Martillo_de_Herejes
*
Punto 1. Eso no es igualdad... La verdadera igualdad llegará cuando sean 7 los partidos de la liga femenina.
Punto 2. Así será más difícil acertar los 14, cosa muy buena para la Hacienda.
Punto 3. Seguirá importándome una mierda la liga femenina de fútbol.
Gracias por el aporte de
#5
y de
#6
aclarándome que participarían de los ingresos de las quinielas.
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#6
Shuquel
Me imagino que al fútbol femenino le irá bien porque obtienen dinero de la quiniela.
"La aprobación de este real decreto ley deberá ser refrendada en el Congreso de los Diputados durante las próximas semanas y ello permitirá que una parte del dinero generado por la quiniela llegue a los 16 clubes de la Liga F y no solo a los 42 equipos de Primera y Segunda, como hasta ahora."
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#7
ombresaco
... y buscando igualdad entre deportes, yo podría también de badminton, y buscando igualdad internacional, de badminton chino.
O alternar paises y deportes
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#10
johel
*
#7
Tras pensar en la infinidad de apuestas y acordarme algo tan ridiculo como el pachinko, tambien me viene a la mente que hay apuestas hasta por ver cual es la siguiente tonteria que suelta trump para manipular la bolsa. No veo el problema.
¿Es otro caso de la luna y el dedo?
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#12
ombresaco
#10
por mí, ninguno. Solo que deja de ser lo que siempre ha sido. Pero bueno, si hace que los aficionados se preocupen un poco más por el futbol femenino en lugar de la segunda división, pues ole. Pero el resultado es que le quitas atención a los clubes de 2ª división para dárselo a los mismos clubes, que ahora tienen equipos masculinos y femeninos. Pero lo disfrazamos de feminismo, así que ok.
Sin embargo, otros deportes quedan completamente invisibles, pero no hay lobby que les haga pasar por reivindicaciones válidas
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#14
johel
#12
Es que no es una reivindicacion, es por dinero.
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#4
hazardum
Jojojo, menudo trollazo esta hecho el perro
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#2
Chepacoletariado
Metiendo con calzador las cosas no soluciona lo problemas Querido Sanxe
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#1
Chuache_cientifico
"Es una apuesta por la igualdad"
Ba dum tsss.
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#8
Gry
#1
Poco se habla de la reducción de la brecha de género en la adicción a las apuestas.
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15
comentarios)
menéame
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De todas formas, con las casas deportivas, a día de hoy es una mera sombra de lo que era, tendrán que seguir metiendo dinero publico por otras vías.
Punto 2. Así será más difícil acertar los 14, cosa muy buena para la Hacienda.
Punto 3. Seguirá importándome una mierda la liga femenina de fútbol.
Gracias por el aporte de #5 y de #6 aclarándome que participarían de los ingresos de las quinielas.
"La aprobación de este real decreto ley deberá ser refrendada en el Congreso de los Diputados durante las próximas semanas y ello permitirá que una parte del dinero generado por la quiniela llegue a los 16 clubes de la Liga F y no solo a los 42 equipos de Primera y Segunda, como hasta ahora."
O alternar paises y deportes
¿Es otro caso de la luna y el dedo?
Sin embargo, otros deportes quedan completamente invisibles, pero no hay lobby que les haga pasar por reivindicaciones válidas
Ba dum tsss.