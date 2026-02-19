¿Quién puede detener la ambición del “América first” que se extiende por todo el mundo? China puede (Alastair Crooke)

China es el objetivo de la nueva postura de Estados Unidos: estrangular la economía china mediante una «guerra» comercial; un bloqueo naval para asfixiar sus corredores energéticos; militarizar la primera cadena de islas; confiscar petroleros y destruir las líneas de suministro chinas. Los bloqueos a Venezuela, Cuba e Irán están todos relacionados. Si no se puede mantener la hegemonía del dólar, Trump está decidido a lograr el dominio energético de Estados Unidos.