¿Quién puede detener la ambición del “América first” que se extiende por todo el mundo? China puede (Alastair Crooke)

China es el objetivo de la nueva postura de Estados Unidos: estrangular la economía china mediante una «guerra» comercial; un bloqueo naval para asfixiar sus corredores energéticos; militarizar la primera cadena de islas; confiscar petroleros y destruir las líneas de suministro chinas. Los bloqueos a Venezuela, Cuba e Irán están todos relacionados. Si no se puede mantener la hegemonía del dólar, Trump está decidido a lograr el dominio energético de Estados Unidos.

capitan__nemo #5 capitan__nemo *
"Si no se puede mantener la hegemonía del dólar, Trump está decidido a lograr el dominio energético de Estados Unidos."
La hegemonia del dolar está basada en el dominio energetico. Mas bien en que los paises exportadores vendan su petroleo (y gas natural y otras materias primas) en dolares.

Es de lo principal que está detras del ataque y secuestro del presidente de Venezuela y el golpe de estado.
#8 lameth
#5 No es cierto. El dolar esta basado en la fuerza.
Otra cosa es que para esa fuerza necesiten el petroleo mas que el agua.
EldelaPepi #12 EldelaPepi *
#8
Petrodólares.
No es la energía si no la divisa en la que se comercia con ella.
Sí que la defienden con la violencia, porque sin petrodólares EEUU está caput.
#2 XXguiriXX
China puede hacer muchas cosas, la pregunta es si tiene los cojones de hacer algo más que declaraciones y movidas económicas. Hay la impresión de que está confiando demasiado en que llegará a ser la 2da superpotencia por inercia, pero se olvidan lo que le pasó al imperio Qing.
MrBorji #4 MrBorji
#2 China no va a dar el primer golpe, pero no dejará que le den el segundo. Lo ha dicho varias veces Xi Jinping.
#7 XXguiriXX
#4 Pues EEUU ya dió algunos golpes y China sólo hizo declaraciones. El más notorio: Venezuela. Posiblemente los siguientes: Cuba, Irán.
johel #11 johel *
#7 ¿Que le importa a china lo que pase en cuba? En venezuela y en iran lo entiendo, es el pretroleo amigo, pero ¿en cuba? Tiene muchos mas intereses en sitios tan dispares como Argentina, Mexico, Sudafrica... etc.

China sigue sus planes a medio y largo plazo, nunca responde a corto plazo y en muchos casos hace suya la frase del arte de la guerra "Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error". ¿Seran sus planes correctos? Solo el tiempo lo dira.
azathothruna #6 azathothruna
#2 A veces creo que los chinos piensan que aun viven con el sistema de estados tributarios, viendo como se relacionan con sus vecinos
NinjaBoig #10 NinjaBoig
#2 Estos juegan al Go, miran a largo plazo.
De momento EEUU se está aislando y autodestruyendo solito. Haciendo daño a algunos, pero a qué precio...
Cuando China actúe, será para dar un golpe que remate ese matón borracho y herido...
Desideratum #13 Desideratum *
""""La arrogancia es creer que el mercado estadounidense es excepcional y que nadie puede permitirse quedar excluido de él, pero eso es precisamente lo que China está haciendo (a propósito).""""

En román paladino: China pasa de USA como de la mierda y los chinos, los consumidores que habrían permitido equilibrar la balanza comercial yankee se han dado cuenta que sus productos son, no sólo más caros, sino infinitamente mejores que los de los usanos, (No…   » ver todo el comentario
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
American fist fucking !
Tachy #3 Tachy
¿Extorsionar por la fuerza a China? Va a ser que no. A los USA ya no les queda el más mínimo crédito mundial (ni a nivel económico, moral o político)
azathothruna #9 azathothruna
#3 Y lo militar esta cayendo.
La ultima "victoria" fue en venezuela, y fue gracias a colaboracionistas.
