¿Quién puede detener la ambición del “América first” que se extiende por todo el mundo? China puede (Alastair Crooke)

China es el objetivo de la nueva postura de Estados Unidos: estrangular la economía china mediante una «guerra» comercial; un bloqueo naval para asfixiar sus corredores energéticos; militarizar la primera cadena de islas; confiscar petroleros y destruir las líneas de suministro chinas. Los bloqueos a Venezuela, Cuba e Irán están todos relacionados. Si no se puede mantener la hegemonía del dólar, Trump está decidido a lograr el dominio energético de Estados Unidos.
La hegemonia del dolar está basada en el dominio energetico. Mas bien en que los paises exportadores vendan su petroleo (y gas natural y otras materias primas) en dolares.
Es de lo principal que está detras del ataque y secuestro del presidente de Venezuela y el golpe de estado.
Otra cosa es que para esa fuerza necesiten el petroleo mas que el agua.
Petrodólares.
No es la energía si no la divisa en la que se comercia con ella.
Sí que la defienden con la violencia, porque sin petrodólares EEUU está caput.
China sigue sus planes a medio y largo plazo, nunca responde a corto plazo y en muchos casos hace suya la frase del arte de la guerra "Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error". ¿Seran sus planes correctos? Solo el tiempo lo dira.
De momento EEUU se está aislando y autodestruyendo solito. Haciendo daño a algunos, pero a qué precio...
Cuando China actúe, será para dar un golpe que remate ese matón borracho y herido...
En román paladino: China pasa de USA como de la mierda y los chinos, los consumidores que habrían permitido equilibrar la balanza comercial yankee se han dado cuenta que sus productos son, no sólo más caros, sino infinitamente mejores que los de los usanos, (No… » ver todo el comentario
La ultima "victoria" fue en venezuela, y fue gracias a colaboracionistas.