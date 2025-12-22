Quién es Milagros Tolón, la nueva ministra de Educación: rival interna de Page y primera alcaldesa de Toledo

Milagros Tolón asumirá desde este mismo lunes el cargo de ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, tras la salida del Ejecutivo de Pilar Alegría, quien ha dejado el ministerio para volcarse en su candidatura por el PSOE a las elecciones de Aragón, previstas para el ocho de febrero. Tolón ejercía hasta ahora de delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, pero desde hace años ha sido una figura consolidada dentro del PSOE y ha ocupado cargos de responsabilidad tanto en el ámbito municipal como en el autonómico y estatal. Nacida..
Perrosanxe: Nombro ministra a una rival tuya.
La UCO: Ojo, que puede haber malversación relacionada con el caso Koldo en el PSOE de Navarra
Perrosanxe: Nombro portavoz a una del PSOE de Navarra
Un partido de poder tiene que tener referentes en todas las sensibilidades de su espectro, si no va a dejar de ser rápido un partido de poder. Eso es por ejemplo lo que no entienden a la izquierda del psoe, que son mas de fragmentos.
Vamos, que la línea de Paje, nos guste o no le da 2 millones de votos al psoe