Quién es Milagros Tolón, la nueva ministra de Educación: rival interna de Page y primera alcaldesa de Toledo

Milagros Tolón asumirá desde este mismo lunes el cargo de ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, tras la salida del Ejecutivo de Pilar Alegría, quien ha dejado el ministerio para volcarse en su candidatura por el PSOE a las elecciones de Aragón, previstas para el ocho de febrero. Tolón ejercía hasta ahora de delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, pero desde hace años ha sido una figura consolidada dentro del PSOE y ha ocupado cargos de responsabilidad tanto en el ámbito municipal como en el autonómico y estatal. Nacida..