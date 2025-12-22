edición general
Quién es Milagros Tolón, la nueva ministra de Educación: rival interna de Page y primera alcaldesa de Toledo

Milagros Tolón asumirá desde este mismo lunes el cargo de ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, tras la salida del Ejecutivo de Pilar Alegría, quien ha dejado el ministerio para volcarse en su candidatura por el PSOE a las elecciones de Aragón, previstas para el ocho de febrero. Tolón ejercía hasta ahora de delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, pero desde hace años ha sido una figura consolidada dentro del PSOE y ha ocupado cargos de responsabilidad tanto en el ámbito municipal como en el autonómico y estatal. Nacida..

angelitoMagno #11 angelitoMagno
Page: Hace falta autocrítica y cambios tras el "pedrazo" en Extremadura
Perrosanxe: Nombro ministra a una rival tuya.

La UCO: Ojo, que puede haber malversación relacionada con el caso Koldo en el PSOE de Navarra
Perrosanxe: Nombro portavoz a una del PSOE de Navarra

:roll:
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Por lo menos tiene una formación relacionada: Tolón es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Acérrima enemiga interna del infiltrado en el PSOE, Page.
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#4 #2 Pues si no fuera por Emiliano García Paje, el PSOE se comía un mojón en Castilla-La Mancha
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#5 Eso era antes, esta nueva ministra es mejor que el en Castilla la Mancha
#10 surco *
#2 #4 No se por que decís eso. A mi Paje no es que me vuelva loco, pero representa el ala derecha del PSOE. O sea tiene votos en el centro del espectro limitando con un PP mas moderado ( pongamos un Margallo).
Un partido de poder tiene que tener referentes en todas las sensibilidades de su espectro, si no va a dejar de ser rápido un partido de poder. Eso es por ejemplo lo que no entienden a la izquierda del psoe, que son mas de fragmentos.
Vamos, que la línea de Paje, nos guste o no le da 2 millones de votos al psoe
Supercinexin #3 Supercinexin
Hay que acabar con el Pagerismo.
#13 minossabe
Llevar a la Alegría a mañolandia es la mejor alegría que le podían dar al PP aragonés
Veelicus #4 Veelicus
Page, la incoherencia en persona, pero ahi sigue el campeon.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#4 Un infiltrado del PP en el Psoe, mas facha que Feijoo y gran amigo del zar Aznar
Anfiarao #8 Anfiarao
#6 sip  media
earthboy #12 earthboy
#6 Debe ser el primero del que se tiene noticia.
xD
