edición general
3 meneos
15 clics

Queremos unas fuerzas armadas bien dotadas y entrenadas

La cultura de defensa constituye un componente esencial para la supervivencia de cualquier sociedad democrática.

En las últimas décadas el concepto de cultura de seguridad y defensa se ha ido ampliando. Por una parte, implica a todos los ámbitos de la sociedad y la comprensión y el compromiso de la población con los objetivos de seguridad nacional y defensa de un país, en este caso España. Y por otra, no se trata solamente de conocer los riesgos y amenazas, sino de desarrollar una conciencia colectiva que promueva la participación ciudadana...

| etiquetas: españa , fuerzas armadas , defensa , cis
3 0 1 K 21 opinion
7 comentarios
3 0 1 K 21 opinion
pitercio #1 pitercio *
Investiga, desarrolla y produce drones.
Forma gamers de esos y simula campeonatos.
Distribúyelos en cientos de lugares que vas cambiando, desplazando y reorganizando cada cierto tiempo.
No devuelvas las tuneladoras aquellas de la M30, compra más.
Elimina de tu cadena de producción y suministro todo el software y hardware no auditado y controlado por ti hasta la última rutina.
Las fronteras más sensibles son con Marruecos y navales, los drones submarinos son fundamentales.
La cosa proletaria que trata de implicar el artículo requiere vías de protección más que de participación, la resistencia y resiliencia son armas: fortifica agua, alimentos, energía y transporte.
2 K 39
Cuñado #2 Cuñado
Menudo artículo de mierda. Suelta su sagrada convicción y acto seguido se pone a desglosar una encuesta que bien se podría haber resumido en una gráfico para concluir... nada :shit:

Qué tiempos aquellos en los que un artículo de opinión incluía argumentos.
2 K 29
Andreham #5 Andreham
¿Para defender los intereses del rey, la Ayuso y Blackrock?
1 K 19
BastardWolf #3 BastardWolf *
Bien dotados siempre. Burro grande, ande o no ande :roll:
0 K 13
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#3 No se es buen marinero sin tener una buena maroma.
0 K 12
asola33 #7 asola33
Podían haber preguntado si queríamos más ejército o mejor sanidad.
0 K 11
#6 Tecar
Sobre todo bien dotadas.
:troll:
0 K 7

menéame