Queremos unas fuerzas armadas bien dotadas y entrenadas

La cultura de defensa constituye un componente esencial para la supervivencia de cualquier sociedad democrática.
En las últimas décadas el concepto de cultura de seguridad y defensa se ha ido ampliando. Por una parte, implica a todos los ámbitos de la sociedad y la comprensión y el compromiso de la población con los objetivos de seguridad nacional y defensa de un país, en este caso España. Y por otra, no se trata solamente de conocer los riesgos y amenazas, sino de desarrollar una conciencia colectiva que promueva la participación ciudadana...
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Forma gamers de esos y simula campeonatos.
Distribúyelos en cientos de lugares que vas cambiando, desplazando y reorganizando cada cierto tiempo.
No devuelvas las tuneladoras aquellas de la M30, compra más.
Elimina de tu cadena de producción y suministro todo el software y hardware no auditado y controlado por ti hasta la última rutina.
Las fronteras más sensibles son con Marruecos y navales, los drones submarinos son fundamentales.
La cosa proletaria que trata de implicar el artículo requiere vías de protección más que de participación, la resistencia y resiliencia son armas: fortifica agua, alimentos, energía y transporte.
Qué tiempos aquellos en los que un artículo de opinión incluía argumentos.