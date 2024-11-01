Queremos unas fuerzas armadas bien dotadas y entrenadas

La cultura de defensa constituye un componente esencial para la supervivencia de cualquier sociedad democrática.



En las últimas décadas el concepto de cultura de seguridad y defensa se ha ido ampliando. Por una parte, implica a todos los ámbitos de la sociedad y la comprensión y el compromiso de la población con los objetivos de seguridad nacional y defensa de un país, en este caso España. Y por otra, no se trata solamente de conocer los riesgos y amenazas, sino de desarrollar una conciencia colectiva que promueva la participación ciudadana...