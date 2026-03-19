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“Quemad todo”: los secretos de los archivos de pederastia del Vaticano, desde la época nazi al ‘caso Ratzinger’

“Quemad todo”: los secretos de los archivos de pederastia del Vaticano, desde la época nazi al ‘caso Ratzinger’

El Vaticano siempre tuvo información de los casos de pederastia en el mundo, sabe mucho más de lo que admite y nunca ha dicho lo que sabe. Lo demuestran los papeles hallados por una investigación internacional del diario alemán Correctiv, en colaboración con EL PAÍS, junto a The Boston Globe de Estados Unidos, Observador de Portugal y Casa Macondo de Colombia. Arrojan nueva luz sobre los archivos vaticanos del dicasterio de Doctrina de la Fe y el antiguo Santo Oficio, aún cerrados a los investigadores y accesible a muy pocas personas.

| etiquetas: vaticano , quemad , todo , archivos , pederastia
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10 comentarios
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cocolisto #2 cocolisto
Vaya por delante que la existencia del Vaticano es una anacronia corrupta.Pero que de pronto salga ésta información cuando se posiciona contra la guerra, no deja ser un poquito llamativo.
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javierchiclana #1 javierchiclana *
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josde #5 josde *
#1 Tu navegador chrome lo permite leerlo o cambiando el modo lectura, no vengas con milongas ni falsedades, tu si que cuando pones algo se necesita registrar o estar registrado para verlo, como Youtube, he probado ese navegador que usas y lo permite leer,
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javierchiclana #7 javierchiclana *
#5 No. En modo lectura de Chrome tampoco se lee... de cualquier manera incumpliría las normas de MNM... las normas son muy claras en lo que es un muro poroso... con limitador de visitas, puenteable con cokies limpias... modo incógnito de cualquier navegador.

"3. Las páginas e información enviada deberán ser de acceso y visibilidad pública e inmediata preferentemente, sin necesidad de procedimientos adicionales. Los contenidos exclusivamente accesibles a través de pago serán penalizados y…   » ver todo el comentario
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josde #8 josde *
#7 Eso no es verdad yo lo he probado a posta, no me gusta ese navegador, para dejarte en evidencia y si se puede leer cambiando vista lectura. Eso lo dira stu yotube te mete de todo por detrás y si quieres ver todo te pide registro o entrar a través de un email.
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javierchiclana #10 javierchiclana
#8 Si es así, pon tu captura desde chrome en modo lectura... sin plugins de pirateo.
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#4 diablos_maiq
La iglesia siempre ha sido amiga de quemar...
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josde #6 josde
#4 Y hacer desaparecer pruebas de sus tropelias.
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Cuñado #9 Cuñado
Decir que el Vaticano "tuvo información" sobre los casos de pederastia es como decir que el Cártel de Sinaloa "tuvo información" sobre los asesinatos de miembros de cárteles rivales. Una ridícula manera de intentar hacer pasar esos actos por impropios.

La pederastia es parte consustancial de la Iglesia Católica. Si se sigue hablando de ella como el producto de simples actos individuales de algunos de sus miembros y no, como demuestran decenas de investigaciones, como algo promovido y ocultado a nivel institucional es únicamente por el poder que ostenta esta secta mafiosa.
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oceanon3d #3 oceanon3d *
Quien iba de decirme que todas aquellas teorías locas de la conspiración MAGA, de hace no muchos años, sobre de la elites pedofilas come niños al final acabarían siendo una realidad.

Voy a tener que repasar mas mierda conspiranoica de esta gente....
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menéame