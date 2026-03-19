“Quemad todo”: los secretos de los archivos de pederastia del Vaticano, desde la época nazi al ‘caso Ratzinger’

El Vaticano siempre tuvo información de los casos de pederastia en el mundo, sabe mucho más de lo que admite y nunca ha dicho lo que sabe. Lo demuestran los papeles hallados por una investigación internacional del diario alemán Correctiv, en colaboración con EL PAÍS, junto a The Boston Globe de Estados Unidos, Observador de Portugal y Casa Macondo de Colombia. Arrojan nueva luz sobre los archivos vaticanos del dicasterio de Doctrina de la Fe y el antiguo Santo Oficio, aún cerrados a los investigadores y accesible a muy pocas personas.
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La pederastia es parte consustancial de la Iglesia Católica. Si se sigue hablando de ella como el producto de simples actos individuales de algunos de sus miembros y no, como demuestran decenas de investigaciones, como algo promovido y ocultado a nivel institucional es únicamente por el poder que ostenta esta secta mafiosa.
Voy a tener que repasar mas mierda conspiranoica de esta gente....