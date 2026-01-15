Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Nace el nuevo agregador de noticias Renegados, sin publicidad ni ánimo de lucro

En los últimos meses han sido recurrentes las quejas por la publicidad de Menéame (casinos, furcias y publicidad invasiva) y también contra algunas de las decisiones de la administración. En esta tesitura un grupo de usuarios nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos montado el agregador de noticias Renegados, al que podéis acceder mediante el siguiente link:

app.renegados.es/es

Nuestro proyecto se basa en tres premisas fundamentales:

1) Sin ánimo de lucro y sin publicidad (ni de casinos, ni de furcias, ni de nada). Su único objetivo es servir como foro de diálogo, discusión y análisis de la actualidad, así como para intercambiar ideas y materiales sobre arte, ocio, tecnología y cualquier tema que consideréis de interés, pudiendo también alojar creaciones personales de los usuarios como artículos.

2) Libertad de expresión con el único límite del respeto a la legalidad. Más allá de insultos o expresiones que vulneren el Derecho, el agregador no tiene ideología y está abierto al debate respetuoso desde los diferentes puntos de vista.

3) Máximo respeto al usuario. La administración de la web se compromete a tratar de un modo ecuánime y absolutamente educado a los usuarios.

Espero que esta información sea de vuestro interés. Os esperamos!!