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Las purgas internas y la genuflexión al eje Trump-Netanyahu frenan en seco a Vox

Las purgas internas y la genuflexión al eje Trump-Netanyahu frenan en seco a Vox

La ultraderecha cae en los sondeos tras dar su posición en la guerra en Oriente Medio y de sus incontables purgas internas

| etiquetas: vox , netanyahu , trump , sondeos , abascal
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29 comentarios
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Comentarios destacados:        
carakola #1 carakola *
Es lo que tiene más realidad y menos comerle la polla a los de Vox en los medios. El periodismo tiene mucha responsabilidad.
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#7 tropezon *
#1 Pues más votos para el PP en las elecciones nacionales.

Los votantes de derecha no se abstienen tanto como los de izquierda cuando el candidato les defrauda.
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carakola #11 carakola
#7 Como si el PP no estuviese dándole premios a Trump con todo lo que eso conlleva de aceptación de sus políticas. Hablamos de cosas distintas.
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#12 tropezon *
#11 ¿Por qué hablamos de cosas distintas?
Que no te guste que la consecuencia sea esa, como a mi no me gusta, no significa que no sea lo que vaya a pasar, como te he argumentado
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carakola #13 carakola
#12 Porque tu hablas de electoralismo y yo de política y periodismo.
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#19 tropezon
#13 Pues yo lo que te entendía era que los periódicos dieron más votos a VOX.
Por eso lo vi en tono electoralista.
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angelitoMagno #15 angelitoMagno
#1 ¿Ha cambiado el trato a VOX en los medios?
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Sr.No #28 Sr.No
#15 juraría que desde hace un par de meses les vienen dando más caña, sacando y resaltando toda la trifulca interna, las corruptelas regionales, las corruptelas de colocación de familiares y algo más, especialmente desde el sector de Jimenez Losantos.
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luspagnolu #16 luspagnolu
#1 El periodismo tiene casi toda la responsabilidad, ya que fue quien le dio voz a Vox. Solo hay que recordar a Pablo Motos y Abascal. etc.
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carakola #17 carakola
#16 El problema no es dar voz, es trabajar activamente por la difusión de esa voz, ensalzándola, aceptándola, mientras callas las contrarias.
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El_Hombre_Blandengue #18 El_Hombre_Blandengue
#16 Claro, la gente vota a Vox porque sale en El Hormiguero...si saliera Pablo Iglesias, votarían a Podemos.
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#3 Pixmac *
Patriotas que le darían el control del país con toda seguridad a Rusia, Israel y Estados Unidos. Son más traidores que patriotas.
12 K 148
#14 BoosterFelix
#3 La patria de todo buen patriota español es Suiza.
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ombresaco #4 ombresaco
...pues no sé, en las últimas elecciones la realidad es que han avanzado
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#21 Lupinillo
#4 eso en la "realidad" en meneame han perdido y además podemos ha arrasado
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josde #8 josde *
Es que los purgados saben mucho de los robos y chanchullos que han hecho en Vox y como empiecen a salir aunque sea anónimamente, adiós Santi.
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NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
Eh pues está funcionando la campaña contra Israel

Me pregunto porqué me perseguirán por aquí, si siempre fuimos de izquierdas :roll:
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Doisneau #20 Doisneau
#9 por cansino
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autonomator #10 autonomator
A ver si hay suerte y el Ortega S funda un partido. Y el Espinosa otro. Y el Gallardo otro...
:troll:
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JackNorte #22 JackNorte
Los patriotas traidores internacionales pro genocidios requieren tragaderas amplias.
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Lerena #25 Lerena
Trump viene a ser una vacuna contra la extrema derecha.
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Sandevil #27 Sandevil
Se acabó la fiesta :troll:
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geletee #29 geletee
¿"frenan en seco"? Han subido en todas las elecciones, la más recientes las de CyL. Ser lameculos de Trump e Israel les da más votos de los que les quita.
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#26 mariopg
falso. detonación progresiva y controlada para no quitar votos al pp.
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DAVO #23 DAVO
Pues yo no me espero mucho espíritu crítico en sus presuntos votantes que queréis que os diga.
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MR_samson #24 MR_samson
La verdad que es un asco absoluto el servilismo de vox a Trump. Lo peor es que se vende como un partido patriota, no hay nada más lejos del patriotismo que decirle si a todo a Trump. Aun estando en las antípodas ideológicas he de reconocer que Le Penn ha demostrado mirar por su propio país atacando a Trump tanto con lo de Groenlandia como Iran. Eso deja claro a que ha venido Vox, a forrarse y chiringuitos.
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#5 Lupinillo
Mientras en el psoe siguen habiendo condenados de corrupción, precio de la vivienda por las nubes y trabajos de mierda. En meneame están con la alianza Trump-Netanyahu.....

Luego llegan elecciones y muchos se emextrañan. Podemos un 0,7%?????
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ur_quan_master #6 ur_quan_master
#5 ya se acaba marzo, es hora de abrir otra cuenta.
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menéame