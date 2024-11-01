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Las purgas internas y la genuflexión al eje Trump-Netanyahu frenan en seco a Vox
La ultraderecha cae en los sondeos tras dar su posición en la guerra en Oriente Medio y de sus incontables purgas internas
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relacionadas
#1
carakola
*
Es lo que tiene más realidad y menos comerle la polla a los de Vox en los medios. El periodismo tiene mucha responsabilidad.
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#7
tropezon
*
#1
Pues más votos para el PP en las elecciones nacionales.
Los votantes de derecha no se abstienen tanto como los de izquierda cuando el candidato les defrauda.
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#11
carakola
#7
Como si el PP no estuviese dándole premios a Trump con todo lo que eso conlleva de aceptación de sus políticas. Hablamos de cosas distintas.
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#12
tropezon
*
#11
¿Por qué hablamos de cosas distintas?
Que no te guste que la consecuencia sea esa, como a mi no me gusta, no significa que no sea lo que vaya a pasar, como te he argumentado
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#13
carakola
#12
Porque tu hablas de electoralismo y yo de política y periodismo.
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#19
tropezon
#13
Pues yo lo que te entendía era que los periódicos dieron más votos a VOX.
Por eso lo vi en tono electoralista.
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#15
angelitoMagno
#1
¿Ha cambiado el trato a VOX en los medios?
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#28
Sr.No
#15
juraría que desde hace un par de meses les vienen dando más caña, sacando y resaltando toda la trifulca interna, las corruptelas regionales, las corruptelas de colocación de familiares y algo más, especialmente desde el sector de Jimenez Losantos.
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#16
luspagnolu
#1
El periodismo tiene casi toda la responsabilidad, ya que fue quien le dio voz a Vox. Solo hay que recordar a Pablo Motos y Abascal. etc.
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#17
carakola
#16
El problema no es dar voz, es trabajar activamente por la difusión de esa voz, ensalzándola, aceptándola, mientras callas las contrarias.
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#18
El_Hombre_Blandengue
#16
Claro, la gente vota a Vox porque sale en El Hormiguero...si saliera Pablo Iglesias, votarían a Podemos.
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#3
Pixmac
*
Patriotas que le darían el control del país con toda seguridad a Rusia, Israel y Estados Unidos. Son más traidores que patriotas.
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#14
BoosterFelix
#3
La patria de todo buen patriota español es Suiza.
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#2
HeilHynkel
La verdadera razón es esta:
www.meneame.net/m/actualidad/fachas-schrodinger-son-fachas-no-son-mism
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#4
ombresaco
...pues no sé, en las últimas elecciones la realidad es que han avanzado
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#21
Lupinillo
#4
eso en la "realidad" en meneame han perdido y además podemos ha arrasado
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#8
josde
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Es que los purgados saben mucho de los robos y chanchullos que han hecho en Vox y como empiecen a salir aunque sea anónimamente, adiós Santi.
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#9
NPCMeneaMePersigue
Eh pues está funcionando la campaña contra Israel
Me pregunto porqué me perseguirán por aquí, si siempre fuimos de izquierdas
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#20
Doisneau
#9
por cansino
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#10
autonomator
A ver si hay suerte y el Ortega S funda un partido. Y el Espinosa otro. Y el Gallardo otro...
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#22
JackNorte
Los patriotas traidores internacionales pro genocidios requieren tragaderas amplias.
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#25
Lerena
Trump viene a ser una vacuna contra la extrema derecha.
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#27
Sandevil
Se acabó la fiesta
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#29
geletee
¿"frenan en seco"? Han subido en todas las elecciones, la más recientes las de CyL. Ser lameculos de Trump e Israel les da más votos de los que les quita.
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#26
mariopg
falso. detonación progresiva y controlada para no quitar votos al pp.
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#23
DAVO
Pues yo no me espero mucho espíritu crítico en sus presuntos votantes que queréis que os diga.
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#24
MR_samson
La verdad que es un asco absoluto el servilismo de vox a Trump. Lo peor es que se vende como un partido patriota, no hay nada más lejos del patriotismo que decirle si a todo a Trump. Aun estando en las antípodas ideológicas he de reconocer que Le Penn ha demostrado mirar por su propio país atacando a Trump tanto con lo de Groenlandia como Iran. Eso deja claro a que ha venido Vox, a forrarse y chiringuitos.
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#5
Lupinillo
Mientras en el psoe siguen habiendo condenados de corrupción, precio de la vivienda por las nubes y trabajos de mierda. En meneame están con la alianza Trump-Netanyahu.....
Luego llegan elecciones y muchos se emextrañan. Podemos un 0,7%?????
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#6
ur_quan_master
#5
ya se acaba marzo, es hora de abrir otra cuenta.
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29
comentarios)
menéame
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Los votantes de derecha no se abstienen tanto como los de izquierda cuando el candidato les defrauda.
Que no te guste que la consecuencia sea esa, como a mi no me gusta, no significa que no sea lo que vaya a pasar, como te he argumentado
Por eso lo vi en tono electoralista.
www.meneame.net/m/actualidad/fachas-schrodinger-son-fachas-no-son-mism
Me pregunto porqué me perseguirán por aquí, si siempre fuimos de izquierdas
Luego llegan elecciones y muchos se emextrañan. Podemos un 0,7%?????