A puñetazo limpio por el robo de unas olas en Tenerife (incluye video)

Desde su llegada a la playa, el surfista local, pero de origen peninsular y conocido como Tintín, comenzó a gritar desde el agua a una pareja de surferos que se encontraba en la isla de vacaciones que se marcharan, exigencia para la que recurrió posteriormente a la violencia
| etiquetas: surf , tenerife , violencia
Pues va a ser 98% de la gente. La gentuza que anda amenazando y hasta agrediendo a los demás son una minoría, pero por alguna razón piensan que los demás son igual de impresentables que ellos.