edición general
7 meneos
231 clics
A puñetazo limpio por el robo de unas olas en Tenerife (incluye video)

A puñetazo limpio por el robo de unas olas en Tenerife (incluye video)

Desde su llegada a la playa, el surfista local, pero de origen peninsular y conocido como Tintín, comenzó a gritar desde el agua a una pareja de surferos que se encontraba en la isla de vacaciones que se marcharan, exigencia para la que recurrió posteriormente a la violencia

| etiquetas: surf , tenerife , violencia
6 1 0 K 64 actualidad
8 comentarios
6 1 0 K 64 actualidad
Arzak_ #1 Arzak_
Se encontraron con una ola de violencia 8-D
5 K 58
Escafurciao #3 Escafurciao
#1 se le subió la espuma a la cabeza
0 K 9
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo *
Solo falta que se compre una máscara de Felipe González y se busque un grupo de colegas para ir por los bancos retirando efectivo
0 K 19
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Microblogging. En la entradilla del articulo no hace referencia a que sea de origen peninsular.

"Desde su llegada a la playa, el surfista local conocido en redes como Tintín, comenzó a gritar desde el agua a una pareja de surferos que se encontraba en la isla de vacaciones que se marcharan, exigencia para la que recurrió posteriormente a la violencia "
0 K 17
#7 Fluor
#5 lo habrán editado después, la entradilla está copiada literalmente de la preedición que hace meneame al enviar la noticia.
0 K 10
#4 XXguiriXX
“El que esté libre se pecado que tire la primera piedra”
Pues va a ser 98% de la gente. La gentuza que anda amenazando y hasta agrediendo a los demás son una minoría, pero por alguna razón piensan que los demás son igual de impresentables que ellos.
0 K 11
#8 DenisseJoel
La Ola. :troll:
0 K 11
Kantinero #6 Kantinero
Pero por qué ola se pelean si esta el mar como un plato?
0 K 10

menéame