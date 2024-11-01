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¿Puertas cerradas a la ley? Domicilio ‘social’, pero no tanto

¿Puertas cerradas a la ley? Domicilio ‘social’, pero no tanto

La reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 1582/2026) ha caído como un jarro de agua fría sobre el sistema de protección de los trabajadores en España

| etiquetas: empleo , derechos , kaboral , judicial , supremo , tribunales , inspección
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2 comentarios
6 0 0 K 79 actualidad
WcPC #2 WcPC
Personas jurídicas con más derechos que las personas de verdad...
Es un asco.
La verdad, cada vez creo que se debería suprimir el mismo concepto de "persona jurídica".
Una persona muere, envejece, enferma, necesita alimento, etc...
Una empresa NO es una persona.
Pues a tomar por culo, así justifican mierdas como estas.
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Feindesland #1 Feindesland
Joer, esta es gordísima...
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menéame