Puedes colgar un Picasso único en tu casa por tan solo 100 euros

La casa de subastas Christie's en París va a llevar a cabo un evento solidario en el que se sorteará por medio de papeletas el cuadro “Tête de femme”, del pintor malagueño Pablo Picasso. Los participantes desembolsan será otorgado a un afortunado por tan solo 100 euros y sólo uno será el afortunado que se haga con la obra
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Eso es una rifa, pura y dura, más vieja que el hilo negro, y como tal, si eres agraciado tu incremento patrimonial estará bajo reglas españolas (Si vives aquí más 365/2+1 días en territorio nacional). Eso significa que tendrás que pagar la proporción que te toque, probablemente por un picasso, no creo que sea barata.
Para los que compran lotería de navidad, me da que este es un sorteo mucho más rentable.