edición general
4 meneos
92 clics

Puedes colgar un Picasso único en tu casa por tan solo 100 euros

La casa de subastas Christie's en París va a llevar a cabo un evento solidario en el que se sorteará por medio de papeletas el cuadro “Tête de femme”, del pintor malagueño Pablo Picasso. Los participantes desembolsan será otorgado a un afortunado por tan solo 100 euros y sólo uno será el afortunado que se haga con la obra

| etiquetas: picasso , tete de femme , evento solidario , sorteo
3 1 2 K 28 cultura
11 comentarios
3 1 2 K 28 cultura
Comentarios destacados:    
Herumel #2 Herumel *
Cuidado, te puedes meter en un lio de la hostia en España.
Eso es una rifa, pura y dura, más vieja que el hilo negro, y como tal, si eres agraciado tu incremento patrimonial estará bajo reglas españolas (Si vives aquí más 365/2+1 días en territorio nacional). Eso significa que tendrás que pagar la proporción que te toque, probablemente por un picasso, no creo que sea barata.
7 K 89
antesdarle #5 antesdarle
#2 pero y la risas? :troll:
3 K 47
#10 Onaj *
#5 Con los 25 millones de euros que parece costar el cuadro lo vendo y Hacienda puede reclamar lo que justamente se le debe.

Para los que compran lotería de navidad, me da que este es un sorteo mucho más rentable.
1 K 22
#9 colorincolorado
#2 como el apartamento en Torrevieja pero a lo bestia.
1 K 22
Nylo #11 Nylo
#2 ya, bueno, tú colgarlo lo cuelgas, te haces los selfies que quieras y luego tienes mínimo medio año (hasta el final del plazo de la siguiente declaración de la renta) para volverlo a subastar y sacarte bastante más de lo que tendrás que pagar en impuestos por haber ganado la rifa. El lío sólo sucede si no lo vendes.
0 K 10
Cuñado #3 Cuñado
Y por mucho menos. Un boleto del Euromillón son dos euros.
2 K 37
#8 soberao
#7 Aquí siempre llamó la atención que lo tuviera en el cuarto de baño... aunque peor sería en la cocina al lado de la freidora.
1 K 33
ombresaco #1 ombresaco
120.000 papeletas x 100€, 12 millones de €... ¿primer paso de reconvertir casas de apuestas deportivas en especuladores de arte?
2 K 32
Cuñado #4 Cuñado
#1 Enésimo paso.
1 K 20
#6 soberao
Como el Miró que tenía en su cuarto de baño el exasesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca del caso de corrupción Malaya... www.malagahoy.es/malaga/autenticidad-Miro-Roca-determinar-fundacion_0_
0 K 20
Herumel #7 Herumel
#6 Con todos los respetos, comparar a Picasso con Miró, ejem....
0 K 13

menéame