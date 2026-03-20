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¿Se puede ser feliz en Madrid?: "No es un mito eso de 'de Madrid al cielo', pero tampoco una garantía"

El doctor Javier Quintero, jefe del servicio de psiquiatría, salud mental y adicciones del Hospital Universitario Infanta Leonor, analiza la felicidad de los madrileños

| etiquetas: madrid , felicidad , de madrid al cielo , javier quintero
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
NOOOOO! a no ser que puedas putear
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menéame