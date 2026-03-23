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¿Puede Israel convertir a Líbano en la nueva Gaza?
Amparándose en la guerra con Irán, el ejército de Netanyahu ha aumentado la presión sobre su vecino y Hezbolá, con bombardeos e incursiones que han desplazado a miles de personas
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Guerras
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#2
Free_palestine
*
¿Como puedes ser el agresor y te presentas como la víctima? Y si lo criticas sacan la carta del antisemitismo pero esta pantomima se ha acabado, a Israel se le ha caído la careta y el mundo entero lo ha visto durante el genocidio de Gaza y ahora lo seguimos viendo con Líbano e Irán
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#7
ombresaco
#2
de un tiempo a esta parte, prácticamente todos los agresores se presentan como víctimas, o como posibles víctimas para justificar ataques preventivos
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#4
shake-it
Llegará un momento, porque tarde o temprano tendrá que llegar, en el que EEUU dejará de sostener el régimen genocida de Israel. Y nadie llorará cuando sus vecinos se los coman vivos y el planeta entero se ponga de perfil y silbando.
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#6
ombresaco
#4
Paece que según algunas interpretaciones del sionismo cristiano (sí, existe), el protocolo es:
- Gran Israel
- Destrucción del Gran Israel
- 2ª venida de Jesús
Así que se apoya la creación del Gran Israel,
momentáneamente
, para después retirarle el apoyo, y que así se cumplan las profecías
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#3
ombresaco
si se empeñan en mantener los puentes donde está previsto que caigan bombas, y golpean con sus caras los puños de los pobrecitos que se defienden, sí.
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#1
manuelpepito
Es lo que pretende
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#5
XtrMnIO
*
Aprovecha el grifo de dinero gringo para poder invadir, robar y asesinar a sus vecinos.
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- Gran Israel
- Destrucción del Gran Israel
- 2ª venida de Jesús
Así que se apoya la creación del Gran Israel, momentáneamente, para después retirarle el apoyo, y que así se cumplan las profecías