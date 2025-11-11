¿Se puede industrializar España sin electricidad?

¿Cómo es posible que un país con el doble de tasa de paro que los países más desarrollados y con una de las mayores tasas de desigualdad en Europa se puede permitir el lujo de no atender demanda industrial en firme para crear empleos de calidad?. El pasado mes de octubre había afiliados en la Seguridad Social casi 2,5 millones de trabajadores en el sector industrial, una cifra similar a la de 1995 desde que hay datos estadísticos para comparar.