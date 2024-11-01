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¿Se puede aniquilar una civilización en nombre de la democracia?

Aunque nuestros medios de difusión nos llaman a creerlo, la República Islámica de Irán no es un régimen totalitario, en todo caso no más que nuestros propios regímenes occidentales. Irán es una civilización mucho más antigua que Occidente. Sus habitantes tienen virtudes que nosotros no tenemos. No sólo nadie debe sentir orgullo por tratar de acabar con ellos sino que incluso deberíamos escucharlos.

| etiquetas: irán , eeuu , israel , democracia , guerra , meyssan , voltaire , occidente
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6 comentarios
7 2 2 K 57 actualidad
me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti *
La civilización de los iraníes se caracteriza, primeramente, por una voluntad individual de hierro, que no podemos ni siquiera imaginar. En los museos iraníes se ven obras que son fruto de toda una vida de trabajo. Eso no existe en Occidente, donde se suele creer que creación y concentración son incompatibles. Los iraníes perciben el tiempo sólo desde la perspectiva de la duración, nunca en su brevedad. La segunda característica de su civilización es más común: ellos organizan su vida

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Nube_Gris #3 Nube_Gris
En nombre de la democracia se han ametrallado lanchas en el mar sin juicio ni condena, se ha secuestrado al presidente de una nación, se ha pretendido saltarse a la torera el orden internacional reclamando territorios que ya tienen dueño y se han destruido gasoductos.
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suppiluliuma #4 suppiluliuma
Resumen de este envío: voltaire.net no cree que el franquismo fuera "un régimen totalitario, en todo caso no más que nuestros propios regímenes occidentales". :shit:
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#5 Robe7064
Las piruetas que hacen para excusar al enemigo de su enemigo son penosas. Seguramente tiene algún artículo sobre lo felices y libres que viven los norcoreanos.

No se puede aniquilar gente, civilización o no civilización, en nombre de nada. Punto.
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Findeton #2 Findeton
La civilización de los iraníes. Hay que reirse.
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DocendoDiscimus #6 DocendoDiscimus
#2 ¿No conoces a la civilización persa?
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menéame