edición general
2 meneos
38 clics
El “pueblo quijotesco” de Toledo que sigue siendo un secreto a solo 130 km de Madrid

El “pueblo quijotesco” de Toledo que sigue siendo un secreto a solo 130 km de Madrid

Este pequeño rincón de Castilla La-Mancha, a 45 minutos de Toledo, destaca por su paisaje, caseríos y sus clásicos molinos blancos.

| etiquetas: viajes , pueblos , toledo
2 0 0 K 26 ocio
2 comentarios
2 0 0 K 26 ocio
hdblue #2 hdblue *
Los mejores pueblos quijotescos de Toledo, los de Madriz.

Joder que asco de madricentrismo coño.
0 K 11
pedrobotero #1 pedrobotero
Las mejores distancias kilométricas las de Madrí
0 K 10

menéame