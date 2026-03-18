PSOE y SUMAR quieren blindar legalmente el secreto en los precios de los medicamentos colándolo en una ley sobre discapacidad

Los grupos parlamentarios Socialista y Plurinacional SUMAR han presentado una enmienda que convierte en secreto permanente el precio real de cada nuevo medicamento que cubra la sanidad pública. Y no lo hacen en una ley sobre medicamentos, lo hacen insertándola en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Y justo cuando el Tribunal Supremo va a resolver, por primera vez, si esos precios deben ser públicos, en respuesta a los recursos de casación que Civio ha presentado.
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Tanto el PSOE como su marca blanca SUMAR son partidos de centro derecha o como se les llama coloquialmente "la izquierda cuqui"
Si se practicase la transparencia de forma real en las administraciones del estado (local, autonómica, estatal) otro gallo cantaría en cuanto a corrupción y despilfarro. Pero debe ser que los ciudadanos somos todos muy tontos y lo hacen por nuestro bien.
Porque tiene toda la pinta que es para inflar precios y llevarse caliente una buena comisión.
La Unión Europea debería obligar a que todos los precios de compra de los medicamentos a las farmacéuticas sea público para que podamos todos obtener mejores condiciones.
Se habló de ello durante la pandemia por las compras conjuntas de vacunas de la UE.
Encima ahora los EEUU han hecho una ley que obliga a las farmacéuticas a vender allí sus medicamentos al precio más barato que ofrezcan en otros países con lo que tienen un mayor incentivo para mantener sus precios públicos lo más altos posible.