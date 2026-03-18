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PSOE y SUMAR quieren blindar legalmente el secreto en los precios de los medicamentos colándolo en una ley sobre discapacidad

PSOE y SUMAR quieren blindar legalmente el secreto en los precios de los medicamentos colándolo en una ley sobre discapacidad

Los grupos parlamentarios Socialista y Plurinacional SUMAR han presentado una enmienda que convierte en secreto permanente el precio real de cada nuevo medicamento que cubra la sanidad pública. Y no lo hacen en una ley sobre medicamentos, lo hacen insertándola en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Y justo cuando el Tribunal Supremo va a resolver, por primera vez, si esos precios deben ser públicos, en respuesta a los recursos de casación que Civio ha presentado.

| etiquetas: medicamentos , confidencialidad , farmacéuticas , enmienda
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
baraja #1 baraja
Oscurantismo, metiendo por la puerta de atrás una enmienda que beneficia a las farmacéuticas y que impediría a los ciudadanos saber lo que la sanidad pública paga por los medicamentos. Y esto lo promueve la izquierda :shit:
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Ovlak #8 Ovlak
#1 #2 No me veo capaz de descartar que sea lo contrario y la sanidad pública esté consiguiendo buenos precios por volumen a cambio de no revelar los acuerdos y joderles el negocio en otros lados. No hace mucho que Trump, en una de sus penosas declaraciones sobre Macrón, dió a entender que pasa precisamente esto: que los europeos pagamos mucho menos que los americanos por los medicamentos. Y eso tiene que ser porque aquí se involucran los estados en cerrar contratos por volumen.
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baraja #10 baraja
#8 en el mundo ideal de Aladdín podría ser así, pero en el mundo real de farmacéuticas que buscan su beneficio y sólo su beneficio no es creíble porque ni tú ni yo ni el Estado tiene forma de saber si eso es cierto o si nos están haciendo creer eso
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obmultimedia #9 obmultimedia
#1 "izquierda".
Tanto el PSOE como su marca blanca SUMAR son partidos de centro derecha o como se les llama coloquialmente "la izquierda cuqui"
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autonomator #5 autonomator
Pasándose por el forro la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el artículo 105, apartado b), de la Constitución Española. Y van ya cienes de veces.
Si se practicase la transparencia de forma real en las administraciones del estado (local, autonómica, estatal) otro gallo cantaría en cuanto a corrupción y despilfarro. Pero debe ser que los ciudadanos somos todos muy tontos y lo hacen por nuestro bien.
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#3 concentrado
House of cards interpretado por Torrente
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Ihzan #4 Ihzan
Luego, al igual que el el resto de decretos que juntan churras con merinas, caera y se le echara la culpa a los que votan en contra.
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#2 T3rr0rz0n3
Que interés pueden tener estos en ocultar eso?
Porque tiene toda la pinta que es para inflar precios y llevarse caliente una buena comisión.
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baraja #6 baraja
#2 el interés es que el Estado pierda capacidad de negociación porque no tiene una referencia de precio

La Unión Europea debería obligar a que todos los precios de compra de los medicamentos a las farmacéuticas sea público para que podamos todos obtener mejores condiciones.
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Gry #7 Gry *
#2 Que ahora es obligatorio que el precio sea público pero las farmacéuticas te ofrecen precios más baratos si no se lo cuentas a otros... para evitar que digan "a nosotros nos lo vendes a 10, por qué a estos se lo vendes a 5".

Se habló de ello durante la pandemia por las compras conjuntas de vacunas de la UE.

Encima ahora los EEUU han hecho una ley que obliga a las farmacéuticas a vender allí sus medicamentos al precio más barato que ofrezcan en otros países con lo que tienen un mayor incentivo para mantener sus precios públicos lo más altos posible.
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menéame