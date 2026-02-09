edición general
El PSOE evita la autocrítica, culpa del batacazo de Alegría al adelanto electoral y considera que el resultado ganador de Azcón es un "fracaso estrepitoso"

El PSOE ha cerrado filas hoy con Pilar Alegría, que ayer se estrelló en las urnas y llevó a su partido a su suelo electoral en esta región. La portavoz federal, Montse Mínguez, ha defendido que Alegría es una “magnífica” candidata y aseguró que no ha tenido “tiempo” para desplegar su proyecto. El PSOE considera que el resultado del PP es “un fracaso estrepitoso”, que evidencia una “estrategia fallida”. Además de ensalzar a Alegría, Mínguez le ha garantizado el “apoyo incondicional” del partido, que le dará tiempo para mejorar estos resultados

En el PSOE viven en una realidad paralela; sus candidatos son pura bazofia para todo el mundo, excepto para ellos.
#5 Es lo que tiene vivir del partido. Que suben los mas joputas y los más lameculos.
#5 El problema no son los candidatos, es lo que hacen que ya no se los cree nadie. :wall:
Menuda panda de tarados subnormales son todos los políticos. ¡Sus habeis dao una hostia estrepitosa! Reconocerlo y a solucionarlo. Que nadie merece estar bajo el yugo de VOX. Bueno, o sí.
#1 Hay que recordar que antes en Aragón mandaba Carpanta (Lambán) un señor que parecía más de derechas que cualquier cosa y siempre estaba con el rollo anticatalán.
Ahora se murió, la gente se ha quedado descolocada con esta señora ministra de perfil bajo y poco propensa a las polémicas.  media
Ahora a por las generales.
La verdad que es bastante ridículo escuchar a los candidatos dar piruetas no evidenciar sus fracasos
Igual es el momento de Sánchez. De dejarlo, me refiero. El PSOE tiene que hacer cosas distintas con caras distintas.
Ayuso dimisión!!
Vaia cagada… :palm:
En Extremadura es que tuvieron la mala suerte de que el candidato era flojo y además imputado.

Pero en Aragón la candidata era una ministra y portavoz del gobierno central, que más se podía pedir.
Imaginad que ahora de pronto el PSOE se pone a hacer autocrítica... a más de un meneante le da un pallá
Los malos y las malas son los otros y las otras. Nosotros y nosotras hemos hecho bien las cosas.
La culpa es de Franco
