El PSOE evita la autocrítica, culpa del batacazo de Alegría al adelanto electoral y considera que el resultado ganador de Azcón es un "fracaso estrepitoso"

El PSOE ha cerrado filas hoy con Pilar Alegría, que ayer se estrelló en las urnas y llevó a su partido a su suelo electoral en esta región. La portavoz federal, Montse Mínguez, ha defendido que Alegría es una “magnífica” candidata y aseguró que no ha tenido “tiempo” para desplegar su proyecto. El PSOE considera que el resultado del PP es “un fracaso estrepitoso”, que evidencia una “estrategia fallida”. Además de ensalzar a Alegría, Mínguez le ha garantizado el “apoyo incondicional” del partido, que le dará tiempo para mejorar estos resultados