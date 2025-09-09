edición general
26 meneos
29 clics
El PSOE denuncia que un diputado de Vox pidió votar telemáticamente por baja por paternidad y se fue de mitin

El PSOE denuncia que un diputado de Vox pidió votar telemáticamente por baja por paternidad y se fue de mitin

El PSOE ha remitido un escrito de queja a la Mesa del Congreso contra el portavoz adjunto de Vox, José María Figaredo, por haber pedido el voto telemático para el Pleno de esta semana alegando estar de baja por paternidad y en cambio estuvo protagonizando un mitin de precampaña electoral en Cubillos del Sil (León), algo que los socialistas consideran "un uso fraudulento del voto telemático".

| etiquetas: psoe , vox
22 4 0 K 239 actualidad
12 comentarios
22 4 0 K 239 actualidad
Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Estos son los que hablan de doblar el lomo. Te cagas.
3 K 42
Deviance #3 Deviance
Hay que recordar que "Frigodedo" es sobrino de Rato
De casta le viene al galgo.
2 K 33
Brill #10 Brill
#3 Y otro sobrino suyo es el presidente de Hazte Oír.

es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Arsuaga
2 K 34
Deviance #12 Deviance
#10 Gracias, no tenía ni idea.
Putas ratas saqueadoras y sabandijas egoístas.
0 K 10
#2 Albarkas *
Aquí lo sorprendente es que el personaje se haya reproducido. :troll:
2 K 32
#5 Tilacino
#2 A mi me ha sorprendido, pero si lo consiguió Almeida....
3 K 36
#6 Albarkas
#5 También es verdad
0 K 11
#8 okeil
¿Pero vox no votó en contra del permiso de paternidad? ... Ejemplaridad ante todo.
www.rtve.es/noticias/20250909/congreso-amplia-permiso-nacimiento-cuida
1 K 22
#7 luckyy
Es tremendo que este craneo privilegiado este comiendo caliente con nuestros impuestos.
1 K 21
#1 Suleiman
Tuvo un hijo falangista...
0 K 13
Priorat #11 Priorat
Mmm... Bueno. No creo que cuando uno tiene baja de paternidad o maternidad deba demostrar estar constantemente estar con su hijo. La tienes incluso aunque tengas niñera y te vayas de vacaciones.

O es que vamos a ir hacia atrás?
0 K 12
#9 ernovation
"un uso fraudulento del voto telemático"

Pues yo tampoco lo veo como fraudulento. ¿En qué consiste el fraude?
0 K 7

menéame