El PSOE denuncia que un diputado de Vox pidió votar telemáticamente por baja por paternidad y se fue de mitin

El PSOE ha remitido un escrito de queja a la Mesa del Congreso contra el portavoz adjunto de Vox, José María Figaredo, por haber pedido el voto telemático para el Pleno de esta semana alegando estar de baja por paternidad y en cambio estuvo protagonizando un mitin de precampaña electoral en Cubillos del Sil (León), algo que los socialistas consideran "un uso fraudulento del voto telemático".
De casta le viene al galgo.
Putas ratas saqueadoras y sabandijas egoístas.
O es que vamos a ir hacia atrás?
Pues yo tampoco lo veo como fraudulento. ¿En qué consiste el fraude?