El PSOE denuncia que un diputado de Vox pidió votar telemáticamente por baja por paternidad y se fue de mitin

El PSOE ha remitido un escrito de queja a la Mesa del Congreso contra el portavoz adjunto de Vox, José María Figaredo, por haber pedido el voto telemático para el Pleno de esta semana alegando estar de baja por paternidad y en cambio estuvo protagonizando un mitin de precampaña electoral en Cubillos del Sil (León), algo que los socialistas consideran "un uso fraudulento del voto telemático".