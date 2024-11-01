El PSOE se borra de la negociación del decreto de vivienda de Sumar para intentar esquivar el coste de una derrota

El decreto con medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda impulsado por Sumar se ha convertido en una patata caliente de la que el PSOE no se quiere hacer cargo. El Consejo de Ministros le dio luz verde el pasado viernes tras el plante del ala minoritaria, pero ahora los socialistas quieren dejar claro que esa cesión no implica que vayan a ayudarles en la negociación.