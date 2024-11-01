El PSOE se borra de la negociación del decreto de vivienda de Sumar para intentar esquivar el coste de una derrota

El decreto con medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda impulsado por Sumar se ha convertido en una patata caliente de la que el PSOE no se quiere hacer cargo. El Consejo de Ministros le dio luz verde el pasado viernes tras el plante del ala minoritaria, pero ahora los socialistas quieren dejar claro que esa cesión no implica que vayan a ayudarles en la negociación.
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- Positivas de Podemos (que las hay, porque no todo en Podemos está podrido a pesar de lo que piense la fascistada
- Negativas de Sumar y PSOE
Este segundo punto... ¿no tendría más sentido sacar mierda de PP y Vox, puesto que los medios de comunicación van a preferir seguir enterrando a Podemos y a echar mierda sobre Sumar y PSOE antes que a los derecharras?
Y antes de hablar, esta noticia la envié yo el otro día pero ya estaba duplicada
El secretario general de Nuevas Generaciones dimite, pide el voto para Vox y se da de baja del PP
www.meneame.net/story/secretario-general-nuevas-generaciones-dimite-pi
mira mira , nome nome, quete quete ......
No basta con presentar propuestas fantásticas, hay que conseguir mayorías en el Congreso. ¿Qué habéis votado chavalotes? Lo que hay en el Congreso es lo que es.