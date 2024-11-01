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El PSOE se borra de la negociación del decreto de vivienda de Sumar para intentar esquivar el coste de una derrota

El PSOE se borra de la negociación del decreto de vivienda de Sumar para intentar esquivar el coste de una derrota

El decreto con medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda impulsado por Sumar se ha convertido en una patata caliente de la que el PSOE no se quiere hacer cargo. El Consejo de Ministros le dio luz verde el pasado viernes tras el plante del ala minoritaria, pero ahora los socialistas quieren dejar claro que esa cesión no implica que vayan a ayudarles en la negociación.

| etiquetas: psoe , borra , negociación , decreto , vivienda , sumar , esquivar , derrota
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11 comentarios
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Harkon #1 Harkon
You have been PSOEd and Sumanded
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SeñorPeabody #3 SeñorPeabody *
#1 Si este es el nivel para que la gente migre a Podemos... quiero decir, no sé pero solo te veo enviando noticias
- Positivas de Podemos (que las hay, porque no todo en Podemos está podrido a pesar de lo que piense la fascistada
- Negativas de Sumar y PSOE
Este segundo punto... ¿no tendría más sentido sacar mierda de PP y Vox, puesto que los medios de comunicación van a preferir seguir enterrando a Podemos y a echar mierda sobre Sumar y PSOE antes que a los derecharras?
1 K 26
Harkon #4 Harkon *
#3 Podemos es la alternativa a partidos que se dicen de izquierdas pero luego no se dedican más que engañar a sus votantes y si descubre hay que decirlo, pero según tú si el PSOE hace algo mal, hay que mirar para otro lado porque claro, pedriot lo hace todo tan bien y es tan guapo, eh? la autocrítia de esa ahí ya no, que no es Podemos. Ya

Y antes de hablar, esta noticia la envié yo el otro día pero ya estaba duplicada

El secretario general de Nuevas Generaciones dimite, pide el voto para Vox y se da de baja del PP

www.meneame.net/story/secretario-general-nuevas-generaciones-dimite-pi
3 K 46
Deviance #6 Deviance
#1 compañero, no leas 20minutos, hay que leer más y mejor
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elsnons #10 elsnons
#6 si, el diario, publico, el plural , diario-red y cosas así . {0x1f61c} {0x1f61c}
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Deviance #11 Deviance *
:troll: #10 Estas tu como pa hablar......
mira mira , nome nome, quete quete ......
:troll:
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Priorat #7 Priorat *
#1 No, el del PSOE sí Sumar consigue la mayoría, lo tienen. Pero si no la consiguen esto es un fracaso de Sumar, no del PSOE.

No basta con presentar propuestas fantásticas, hay que conseguir mayorías en el Congreso. ¿Qué habéis votado chavalotes? Lo que hay en el Congreso es lo que es.
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domadordeboquerones #2 domadordeboquerones
Antes muerta que sensilla
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efectogamonal #8 efectogamonal *
El señor X va a ir de telonero en la primera comparecencia del Bonilla para las elecciones en Andalucía :roll: {0x1f525}
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#9 Suleiman
Aquí la cuestión es joder al currante y proteger al tenedor de propiedades.
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yabumethod #5 yabumethod *
Pues retratados quienes trabajan activamente para que se haga algo frente a los que no hacen anda.
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menéame