El secretario general de Nuevas Generaciones dimite, pide el voto para Vox y se da de baja del PP

El secretario general de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, Carlo Giacomo Angrisano Girauta (sobrino del eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta) ha dimitido este domingo de su cargo y solicitado la baja como afiliado en el partido. Además, ha pedido el voto para Vox. “El PP ha dejado de defender los valores por los que nos afiliamos la mayoría de nosotros. Por coherencia, pido el voto para Vox. Es hora de defender nuestras ideas y España sin miedo”, ha escrito en su perfil de X.