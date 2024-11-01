Proyecto de plan de paz prevé la adhesión de Ucrania a la UE en 2027

Ucrania ingresaría en la Unión Europea el 1 de enero de 2027, según una propuesta de paz que se está debatiendo en el marco de las negociaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al largo conflicto entre Rusia y Ucrania.
Y dar inicio a la guerra entre Rusia y a UE.
Espero que haya un referéndum para ver si los europeos desean semejante despropósito.
Parece que ya nadie se acuerda que antes de esta guerra, todo el mundo se referia a Ucrania como el pais mas corrupto de Europa
Ukraine would join the EU next year under a proposal backed by Brussels in negotiations to end Russia’s war, a move that would transform the bloc’s approach to admitting new members.
Es más, la propuesta ha sido pactada por negociadores europeos de la UE:
EU accession by January 1 2027 is specified in the latest draft of a peace proposal that Ukrainian and European officials have presented to Washington.
www.ft.com/content/e50481a3-161c-4002-83e4-cae0be12799e
Por supuesto, es un borrador, y como todo borrador está sujeto a cambios.
Y que, no puedes meter a Ucrania y dejar a Moldavia fuera. Así que no será solo uno, sino los dos países.
Si la UE hace la vista gorda con la corrupción intrinseca de Ucrania .... es porque la UE es tan o más corrupta que Ucrania. Prefiero que la arrase y se la qude Rusia antes de que entre esta panda de nazis en la UE.
Pero Ucrania ahora mismo no cumple ninguno de los requisitos de entrada.
Lo suyo seria antes de dejarlos entrar ayudarlos en la convergencia con Europa, como se hizo antes con otros países, pero no a las bravas y saltándose todos los protocolos.