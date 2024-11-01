edición general
Proyecto de plan de paz prevé la adhesión de Ucrania a la UE en 2027

Proyecto de plan de paz prevé la adhesión de Ucrania a la UE en 2027

Ucrania ingresaría en la Unión Europea el 1 de enero de 2027, según una propuesta de paz que se está debatiendo en el ⁠marco de las negociaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al largo conflicto entre Rusia y Ucrania.

aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"para poner fin al largo conflicto entre Rusia y Ucrania"
Y dar inicio a la guerra entre Rusia y a UE.

Espero que haya un referéndum para ver si los europeos desean semejante despropósito.
Parece que ya nadie se acuerda que antes de esta guerra, todo el mundo se referia a Ucrania como el pais mas corrupto de Europa
themarquesito #6 themarquesito
La idea es completamente absurda. De aquí a unos diez años, tal vez sea viable la entrada de Ucrania en la UE pero no ahora: primero se tendrían que llevar a cabo montones de reformas económicas y políticas, además de la reconstrucción del país tras la devastadora invasión rusa.
#10 concentrado
#6 Por supuesto. Hay que tener en cuenta que este plan de paz se ha hecho sin contar con la UE en ningún momento. Al naranjito se le ha puesto que Ucrania forme parte de la UE mientras que intenta que 4 países se salgan de ella. Todo para malmeter.
angelitoMagno #13 angelitoMagno *
La propuesta tiene el respaldo de la UE:
Ukraine would join the EU next year under a proposal backed by Brussels in negotiations to end Russia’s war, a move that would transform the bloc’s approach to admitting new members.

Es más, la propuesta ha sido pactada por negociadores europeos de la UE:
EU accession by January 1 2027 is specified in the latest draft of a peace proposal that Ukrainian and European officials have presented to Washington.

www.ft.com/content/e50481a3-161c-4002-83e4-cae0be12799e

Por supuesto, es un borrador, y como todo borrador está sujeto a cambios.
#14 luckyy
Los neoliberales empeñados en cargarse la UE y sin necesidad de Trump
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Y la UE no tiene nada q decir al respecto?
johel #4 johel
#1 claro, la ue puede decir; "señor, si señor" o "nos parece una idea fantastica". Proximamente Ursula Ven Der Pfizier hara unas declaraciones informando de que hay que gestionar unas cuantas reuniones sobre como aceptamos la idea.
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#1 #4 La UE está presente en la negociación.
johel #11 johel *
#7 Tu lo has dicho "La UE está presente"
Solinvictus #12 Solinvictus
Que bien, la de circulación de gente con armamento, al menos son blancos
Connect #5 Connect
Pues menudo dineral va a costar. Además de que tienen un historial de corrupción muy grande.
Y que, no puedes meter a Ucrania y dejar a Moldavia fuera. Así que no será solo uno, sino los dos países.
#9 Bravok1 *
Si lo más que puede hacer Europa es admitir al país más corrupto de la historia de Europa se puede la UE a tomar por culo.

Si la UE hace la vista gorda con la corrupción intrinseca de Ucrania .... es porque la UE es tan o más corrupta que Ucrania. Prefiero que la arrase y se la qude Rusia antes de que entre esta panda de nazis en la UE.
JungSpinoza #2 JungSpinoza
Me parece bien.
Raziel_2 #8 Raziel_2 *
#2 Porque quieres ver el fin de la UE.

Pero Ucrania ahora mismo no cumple ninguno de los requisitos de entrada.

Lo suyo seria antes de dejarlos entrar ayudarlos en la convergencia con Europa, como se hizo antes con otros países, pero no a las bravas y saltándose todos los protocolos.
Eibi6 #15 Eibi6
#2 a mí a 10-15 años vista si se reconstruye e implementa un buen puñado de medidas contra la corrupción y demás cositas que cumplen el resto de países me parece cojonudo. Si no a la cola, a día de hoy pintaría más Turquía que ellos y tampoco es que estos sean los primeros de la cola
