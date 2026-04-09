Las protestas de agricultores y transportistas por el precio del combustible paralizan Irlanda por tercer día consecutivo

Por tercer día consecutivo, camioneros y tractoristas han bloqueado el centro de Dublín, las principales carreteras provinciales de Irlanda y el acceso a los depósitos principales de combustible del país. Protestan por la acelerada subida de los precios del combustible, derivada de la guerra en Oriente Próximo. El Gobierno, que solo ha accedido a negociar con las asociaciones oficiales de transportistas y agricultores, ha amenazado con echar mano de las Fuerzas de Defensa Irlandesas (el nombre oficial del ejército) para desbloquear las vías.