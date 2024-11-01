Prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años: ¿realmente los protege?

La limitación de la edad de acceso a las redes sociales se ha situado en el centro del debate político estos días en España. Es una cuestión de extraordinaria complejidad que requiere de un acercamiento ponderado y basado en la evidencia.
Así cuando los robots controlados por IA se rebelen tendrán alguna oportunidad de organizar la residencia.
Yo lo veo fácil... Si a mí hija la pillan en un bar con 15 años me cae sanción a mí y al establecimiento, pues no vería mal control de apps en los móviles, que ya saben las operadoras lo que nos instalamos y lo que no y sanción a los padres... En una semana o dos arreglado.
Lo de la sanción a los padres... siempre he estado de acuerdo en ello.
Y no: si tu hija esta en un bar bebiendo vino la sancion OBVIAMENTE le cae al q le ha vendido el vino, que es el q ha sacado dinero de hacerlo.
Pon multas a las compañias y segun salga la ley esta solucionado. Como en Australia.
La columna de la izquierda es el porcentaje de uso en el último año y la de la derecha el porcentaje que acaban generando adicción o trastornos por el uso.