Prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años: ¿realmente los protege?

La limitación de la edad de acceso a las redes sociales se ha situado en el centro del debate político estos días en España. Es una cuestión de extraordinaria complejidad que requiere de un acercamiento ponderado y basado en la evidencia.

Gry #4 Gry
No, pero les enseña a buscarse la vida y a encontrar formas alternativas de comunicación que escapen de la censura estatal y de la vigilancia de las multinacionales.

Así cuando los robots controlados por IA se rebelen tendrán alguna oportunidad de organizar la residencia. :-D
#2 Zerjillo
No soy amigo de las prohibiciones así a lo loco, pero es triste que hasta que no se prohíben las cosas la gente no asume que lo que se tiene como normal puede ser perjudicial. Ha pasado con el tabaco, alcohol... Hasta que no empiezas a poner restricciones la gente no parece entender lo perjudiciales que son, especialmente para los niños. En ese sentido la prohibición directa no funciona, porque los chavales van a encontrar maneras de conectarse a esas redes sociales. Pero posiblemente los padres prestarán más atención a lo que hacen sus hijos. Pero es muy triste que haya que funcionar así.
#8 eipoc
Prohibir a los menores implica identificar a los padres cuando entren en la red, lo que llevan intentando un buen tiempo. Los menores les importan una mierda, podemos dar una lista larga de motivos, pero mejor nos centramos en lo importante, solo necesitan la excusa para censurar y controlar a los padres.
ipanies #1 ipanies
Y los padres pa que estamos?!?! Tiene que ser el estado quien se encargue de protegerlos de estas cosas???
Yo lo veo fácil... Si a mí hija la pillan en un bar con 15 años me cae sanción a mí y al establecimiento, pues no vería mal control de apps en los móviles, que ya saben las operadoras lo que nos instalamos y lo que no y sanción a los padres... En una semana o dos arreglado.
#3 Hipot
#1 pues los padres estan igual que para el alcohol y el tabaco, para intentar pararlo pero sin mucho éxito
ipanies #5 ipanies
#3 El móvil está en casa todos los días, lo coges y lo miras, que para eso lo pagamos nosotros.
#6 fingulod
#1 Pues lo mismo que con el tabaco o el alcohol. Es el estado el que lo prohíbe.

Lo de la sanción a los padres... siempre he estado de acuerdo en ello.
ostiayajoder #10 ostiayajoder
#1 los padres estamos para q si toda su puta clase se relaciona y queda por Redes Sociales podamos decidir convertir a nuestros hijos en inadaptados sociales o darles el puto movil.

Y no: si tu hija esta en un bar bebiendo vino la sancion OBVIAMENTE le cae al q le ha vendido el vino, que es el q ha sacado dinero de hacerlo.

Pon multas a las compañias y segun salga la ley esta solucionado. Como en Australia.
#7 sorecer *
Lo he puesto en otro comentario. La adiccion a redes sociales de menores de edad es un problema de salud mental grande. Y por una parte es lógico, es algo nuevo relativamente y hasta que se regule de la manera que sea, pues habrá mucha juventud que lo pase mal.

La columna de la izquierda es el porcentaje de uso en el último año y la de la derecha el porcentaje que acaban generando adicción o trastornos por el uso.  media
#9 yukatan
en este caso esta bien... el problema de hacerlo opcional es que tu se lo prohibes a tu hija... los demas no... y luego tu hija es la rara y quiere lo que tienen los otros. Las redes sociales son basura, basura disfrazada de algo divertido, para clasificarte, manipularte y exprimirte.
