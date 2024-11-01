edición general
3 meneos
27 clics
Profesora universitaria de fisica opina sobre los estudiantes lentos

Profesora universitaria de fisica opina sobre los estudiantes lentos  

¿Pensar lento es pensar mal? En mis exámenes no hay límite de tiempo. #Exámenes #Física #Matemáticas Profesora universitaria de fisica opina sobre los estudiantes lentos. segunda parte en comentarios

| etiquetas: sistema educativo , examenes , evaluación
2 1 0 K 25 actualidad
3 comentarios
2 1 0 K 25 actualidad
#1 lectorcritico
# Soy profesora universitaria y no tengo límite de tiempo en los exámenes parte 2 #educacion
www.youtube.com/watch?v=W0PkACT5J3s
0 K 10
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Uhmmm no lo he visto pero tiene que tener letra pequeña seguro...
0 K 8
Bilardezz #3 Bilardezz
Al revés tambien, los que piensan muy rápido algunos se agobian solo echándole un vistazo se levantan y ni entregan el exámen.
0 K 7

menéame