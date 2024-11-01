edición general
Profesor John Mearsheimer: EE. UU. ya ha perdido la guerra con Irán, sin salida a la vista

El profesor John Mearsheimer explica por qué la guerra contra Irán ya está perdida y por qué no hay una vía de escape. John J. Mearsheimer es el Profesor de Servicio Distinguido R. Wendell Harrison de Ciencia Política en la Universidad de Chicago, donde enseña desde 1982. Entrevista doblada al castellano. El original gracias a un meneante #3: www.youtube.com/watch?v=1e9NhLfPNKU

#2 Alcalino
como puntilla: desde el minuto 53: youtu.be/mHUj4AhudAA?t=3235

Básicamente dice que lo que tendría que hacer Europa para defenderse de Trump es HACER LO QUE ESTÁ HACIENDO ESPAÑA

Y que te lo diga un analísta norteamericano...
cocolisto #4 cocolisto
#2 Joer que rápido. Admiro tu método de repaso y el acierto de una de las deducciones. {0x1f633}
Dragstat #7 Dragstat
Ahora habrá que ver por cuanto la pierden. No saben ganar y mucho menos perder. Va a ser curioso ver cómo justifican la salida.
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
#7 Diciendo que han ganao, como el matón cobarde del colegio. Se va creyendo que salva la cara, pero no se ha librado de que le hayan dado una patada en los huevos.
cocolisto #1 cocolisto
Una pena que la entrevista sea doblada porque es muy clarificadora. Abstenerse puristas. Ya sabemos que es una puta mierda que sea así pero es lo que hay y no por ello menos interesante.
#3 Alcalino
#1 el original en inglés: www.youtube.com/watch?v=1e9NhLfPNKU

justo lo habia visto antes de que lo pusieras
cocolisto #6 cocolisto
#3 Con tu permiso he puesto tu enlace para, quien se maneja bien en el idioma del imperio. Y muchas gracias :hug:
azathothruna #5 azathothruna
Varios dicen lo mismo, hasta uno de china
