El profesor de física que revolucionó la energía de un país y demostró que si se quiere, se puede
Como Uruguay conquistó la soberanía energética y demostró lo que se puede lograr al alcanzar el 100% renovable...
|
etiquetas
:
uruguay
,
soberanía energética
#4
Toponotomalasuerte
El que iba de puta madre tb era Portugal hasta que entraron los mierdas que están ahora. Pero iba a toda leche en renovables.
2
K
32
#5
sorrillo
#3
Más bien es que esa región es propicia a ese tipo de tecnología, como en Islandia lo pueda ser la geotérmica.
Los retos de tener 100% renovables con una fuerte presencia de hidráulica, con turbinas, o hacerlo con una fuerte presencia de solar o eólica son muy distintos.
0
K
10
#2
sorrillo
Uruguay en 2024 generó más del 50% de su electricidad con hidroeléctrica:
app.electricitymaps.com/map/zone/UY/all/yearly
0
K
10
#3
ChatGPT
#2
fuá, construyendo pantanos? como Franco? uruguay facha!!!!
0
K
10
#1
encurtido
Duplicada
www.meneame.net/story/profesor-revoluciono-energia-pais-demostro-quier
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Los retos de tener 100% renovables con una fuerte presencia de hidráulica, con turbinas, o hacerlo con una fuerte presencia de solar o eólica son muy distintos.