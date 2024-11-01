edición general
El profesor de física que revolucionó la energía de un país y demostró que si se quiere, se puede

Como Uruguay conquistó la soberanía energética y demostró lo que se puede lograr al alcanzar el 100% renovable...

#4 Toponotomalasuerte
El que iba de puta madre tb era Portugal hasta que entraron los mierdas que están ahora. Pero iba a toda leche en renovables.
sorrillo #5 sorrillo
#3 Más bien es que esa región es propicia a ese tipo de tecnología, como en Islandia lo pueda ser la geotérmica.

Los retos de tener 100% renovables con una fuerte presencia de hidráulica, con turbinas, o hacerlo con una fuerte presencia de solar o eólica son muy distintos.
sorrillo #2 sorrillo
Uruguay en 2024 generó más del 50% de su electricidad con hidroeléctrica: app.electricitymaps.com/map/zone/UY/all/yearly
ChatGPT #3 ChatGPT
#2 fuá, construyendo pantanos? como Franco? uruguay facha!!!!
