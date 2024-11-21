·
5
meneos
14
clics
El profesor que revolucionó la energía de un país y demostró que si se quiere se puede
Como Uruguay conquistó la soberanía energética y demostró lo que se puede lograr al alcanzar el 100% renovable... a partir de la visión de un profesor de física. Video de Hope
|
etiquetas
:
hope
,
uruguay
,
renovables
,
profesor fisica
#1
encurtido
La soberanía energética está muy bien pero Uruguay suele tener una de las tarifas eléctricas más caras de LATAM. Haciendo una búsqueda rápida:
www.infobae.com/peru/2024/11/21/peru-por-encima-de-chile-y-colombia-cu
www.reinerstrom.com/en/post/comparación-de-las-tarifas-electricas-en-
www.eloriente.com/articulo/que-paises-de-america-latina-tienen-el-prec
0
K
7
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
