Proclaman en Baigorri que Navarra es una y vasca al margen de fronteras [EUS]

En Baigorri (Baja Navarra, bajo administración francesa) han reivindicado que Navarra es una, y vasca. Han reflejado que sólo hay un pueblo por encima del límite establecido por los estados y grupos de seis merindades y amigos se han juntado bajo el paso de Izpegi. Baigorri acoge hoy una nueva edición del Día de Navarra, organizado por la asociación Basaizea. Como cada año, han proclamado que, pese a las fronteras establecidas por ambos estados, la Alta y Baja Navarra son una. (Traducción en #1)

| etiquetas: baigorri , baja navarra , alta navarra , día de navarra
ehizabai #1 ehizabai
Traducción de batua.eus:

En Baigorri proclaman que Navarra es única y vasca transfronteriza

En Baigorri han reivindicado que Navarra es única y vasca. Han reflejado que sólo hay un pueblo por encima del límite establecido por los estados y grupos de seis merindades y amigos se han juntado bajo el cuello de Izpegi.

Baigorri acoge hoy una nueva edición del Día de Navarra, organizado por la asociación Basaizea. Como cada año, las transfronterizas establecidas por ambos estados han proclamado…   » ver todo el comentario
manzitor #8 manzitor *
#7 De hecho vas por esa localidad y toda la comarca y está llena de ikurriñas, entendido en clave cultural como ha de ser, no solo política como hacemos en ejpaña
Mltfrtk #9 Mltfrtk
Gora Euskal Herria askatuta! :hug:
#10 mstk
#9 El MAGA vasco.
#4 Tensk
Anda, si la Baigorri que conozco es un pueblo abandonado y medio derruido a unos 15 kms o así de Estella.
arturios #11 arturios
Y probablemente más navarros y más vascos que los navarros y los vascos.
#2 txepel
Según el purismo institucional, la única realidad que vale para algunos, eso no es ni Euskal Herria ni Navarra, es Francia.
manzitor #3 manzitor
#2 Conociendo la historia de Navarra, la noticia tiene un poco más de contexto. Igual mucha gente no sabe que la capital de Navarra también estuvo en Francia, en Saint Jean pied de Port.
#7 txepel *
#3 “Mucha gente” solo sabe lo que le dicen sobre qué tiene que indignarse, como por ejemplo de que ayuntamientos guipuzcoanos luzcan la bandera navarra (panvasquismo, apropiación de símbolos, no respetar la realidad institucional, bla bla bla) cuando el ayuntamiento de Saint Jean Pied de Port luce así:  media
#12 Mk22
En las elecciones al parlamento de Navarra de 2023 UPN+PSOE+PP sumaron mas del 55% de los votos. En las generales llegaron casi al 60%.

Esta claro que la voluntad democrática del pueblo de Navarra es seguir siendo parte de España.
#5 Martillo_de_Herejes
En Baigorri (Baja Navarra, bajo administración francesa).... Ni pido perdón, ni permiso: Baigorri es Francia. A ver si resulta que nos llevamos a equívoco y pensamos que es territorio colonial francés en no sé qué sitio.
ehizabai #13 ehizabai
#5 Discútelo con las propias Cortes de Navarra, que en 1789 ya lo dejaron claro.
#6 minoch4
Hummm q buen vino  media
