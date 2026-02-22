edición general
El problema de futuro de la izquierda: los chicos jóvenes se alejan de sus partidos y valores

"Javier Carbonell, investigador sobre desigualdad, ultraderecha y juventud, aporta una explicación complementaria(...). El combustible de esta deriva es el “declive” educativo y económico de los hombres por debajo de 30 en comparación con las mujeres. Lo desarrolla así: “Los varones jóvenes perciben que ya son ellas las que logran mejor rendimiento académico [el porcentaje de abandono temprano es de un 15,8% en ellos y de un 10% en ellas; en titulados superiores, la brecha a favor de las mujeres es 45,3%-37,7% ven amenazado su status de proveed

Los jóvenes ven que sus padres han podido comprarse un piso y un coche y tener una vida más o menos digna. Y ven que ahora solo pueden aspirar al alquiler de una habitacion en un piso compartido, a un patinete y un móvil. Con una de las tasas de desempleo juvenil más altas de Europa.
Se preguntan "y esto ¿qué mierda de país es?".
Para colmo, te insultan, diciendo que eres un "violador en potencia" por el hecho de ser hombre, o llamándote analfabeto si no les votas.
Solo hacen falta populistas de extrema derecha que sepan gestionar sin escrúpulos esa frustración y tenemos lo que tenemos.
#7 ¿De mierdas hablas? Yo que soy milenial, he vistos el paro juvenil en un 50%. Lo de ahora es el paraíso en comparación. La principal mierda es que la generación zeta pasa ahora de la mierda que tuvo que aguantar los boomers y los X, y me parece muy bien por cierto.
#11 los sueldos son innobles.

Antes no tanto.
#15 yo me incorporé al mundo laboral en 2008 y muchos de mis amigos ya padres, no se han podido comprar un piso. Yo creo que tanto la generación milenial como la Z han tenido/tendrán problemas bastante similares en ese sentido.
#7 pues el día que miren hacia Argentina… ya tal.
#7 Occidente lleva desde los 80 aplicando políticas económicas cada vez más a la derecha y resulta que la solución a esto está en seguir votando a la derecha o a la extrema derecha. "Analfabetos" no les voy a llamar, pero "imbéciles" hasta que me demuestren que no lo son.

Y si quieren señalar culpables, que miren en su casa, que las mayorías del PP, PSOE y otros a nivel autonómico se han conseguido con el voto de los padres y abuelos de muchos. Si les vendieron la moto de…   » ver todo el comentario
Hay que ser idiota para verte amenazado por tu pareja si está gana más que tú. El que sienta así, realmente no está a la altura de su pareja.
Cuando se intenta vivir en el presente sin tener la educacion, solo queda intentar volver al pasado irreal con la interpretacion del presente, aunque sea imposible e intentar imponer normas del pasado, razones del pasado a la realidad del presente.
Cuando un mundo solo es sostenible a base de bulos , cuando llega la realidad solo queda la violencia de intentar cambiar la realidad presente a un pasado irreal.
La realidad presente no tiene espacio suficiente en el pasado, sin eliminar a la mitad de la poblacion , les sobran 26 millones de españoles.
Se repite mucho estos días el paradigma de que se avecina una batalla política entre los jóvenes (generalizando) que se han hecho de derechas y los mayores (que se equlibraría). Creo que es un error, va a ser una batalla entre varones (sobre todo jóvenes!) y mujeres (en general). Van a ganar ellas, aunque quizás no en el corto plazo: en las últimas generaciones de jueces el 85% son mujeres, mires igual, vas a unas opos de enseñanza y casi todo son chicas, entras en un hospital y casi todo el staff son mujeres, en los ciclos superiores de fp la ratio es 90/10....y todo así. Ellos, mientras....están convencidos de que no les hace falta currárselo porque se van a forrar con criptos.
#1 como es posible que no voten a Irene montero.... Es increíble
#1 Creo que estás sacando una conclusión basándote en generalizaciones. A mi no me gusta mucho todo el tema de cripto monedas , pero despertar una cultura de inversión entre los jóvenes no es en absoluto malo, evidentemente que para poder invertir tienes que generar capital antes con tú trabajo. Tú análisis es como si la mayoría de jóvenes fueran seguidores de Llados y compañía y no es así ni con mucho..
#1 ah, es una tema de que las mujeres son mejores.

Acabáramos.
Muro de pago.
Sinceramente, y siendo de izquierdas, los discursos y discursas actuales están completamente divorciados y divorciadas de la realidad (os dais cuenta de la imbecilidad que es el lenguaje inclusivo??). :shit:

Hay que volver a la pu+a lucha obrera y dejarse de mierdas y mierdos.
El problema puntual va a reducirse en el momento en el que vox empiece a gobernar. Por hacernos una idea, Trump es como un tío de vox pero con formación , buenos asesores y experiencia laboral relevante y la esta cagando a pulso en USA, así que podemos imaginarnos a Abascal, sociólogo y cuya única experiencia laboral relevante es hundir un bar en Vitoria en 6 meses.
El problema global es más complejo. Aburrimos a un caballo de madera. Primamos a los bocachanclas con discursos adolescentes…   » ver todo el comentario
#10 yo es que los pondría a gobernar para ponerlos en evidencia
Esa juventud lo tiene muy jodido, gracias al socialismo que los españoles no tan jóvenes han implementado en España. Incluyendo el PP.
#2 Por favor, utilizas la palabra "socialismo" sin tener ni puta idea de lo que significa.

Venga, va. Dime qué parte de socialismo está jodiendo a los jóvenes, que se ve que lo tienes muy claro.
#2 En serio crees que en España está implementado el socialismo.
Eso es reducir al absurdo toda reflexión.
Si así analizas todo no hay más que decir de tus afirmaciones que haces sobre Argentina.
Me parece una chorrada el artículo si tenemos en cuenta las estadísticas que el propio artículo trae.

Si por ejemplo hay un fracaso escolar del 15% de ellos frente al 10% de ellas, significa que de 100 hay 85 tíos que no fracasaron escolarmente y 90 de ellas, siguen siendo una amplísima mayoría como para que los otros sean los que representen a los jóvenes.

Lo que se ve más, y más como opinión (que no digo que esté de acuerdo) o como presencia en los medios que en la realidad, es que las mujeres tienden al empleo subvencionado (funcionariado) mientras que los que se parten el lomo son los hombres, para pagarles en impuestos a las "charos" funcionarias y a los jubilados.
#12 El puesto de policía y GC está lleno de canis con paguitas subvencionados. No te olvides de nombrarlos. Y no se parten el lomo más que una administrativa.
#18 Sí pero es "de toda la vida", aunque también había profesiones "feminizadas" como enfermera. Lo de que haya mayoría en docencia, sanidad o servicios en general (como administrativos) es lo nuevo, y por tanto, lo que llama la atención.
