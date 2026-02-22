El problema de futuro de la izquierda: los chicos jóvenes se alejan de sus partidos y valores

"Javier Carbonell, investigador sobre desigualdad, ultraderecha y juventud, aporta una explicación complementaria(...). El combustible de esta deriva es el “declive” educativo y económico de los hombres por debajo de 30 en comparación con las mujeres. Lo desarrolla así: “Los varones jóvenes perciben que ya son ellas las que logran mejor rendimiento académico [el porcentaje de abandono temprano es de un 15,8% en ellos y de un 10% en ellas; en titulados superiores, la brecha a favor de las mujeres es 45,3%-37,7% ven amenazado su status de proveed
Se preguntan "y esto ¿qué mierda de país es?".
Para colmo, te insultan, diciendo que eres un "violador en potencia" por el hecho de ser hombre, o llamándote analfabeto si no les votas.
Solo hacen falta populistas de extrema derecha que sepan gestionar sin escrúpulos esa frustración y tenemos lo que tenemos.
Antes no tanto.
Y si quieren señalar culpables, que miren en su casa, que las mayorías del PP, PSOE y otros a nivel autonómico se han conseguido con el voto de los padres y abuelos de muchos. Si les vendieron la moto de… » ver todo el comentario
Cuando un mundo solo es sostenible a base de bulos , cuando llega la realidad solo queda la violencia de intentar cambiar la realidad presente a un pasado irreal.
La realidad presente no tiene espacio suficiente en el pasado, sin eliminar a la mitad de la poblacion , les sobran 26 millones de españoles.
Acabáramos.
Hay que volver a la pu+a lucha obrera y dejarse de mierdas y mierdos.
El problema global es más complejo. Aburrimos a un caballo de madera. Primamos a los bocachanclas con discursos adolescentes… » ver todo el comentario
Venga, va. Dime qué parte de socialismo está jodiendo a los jóvenes, que se ve que lo tienes muy claro.
Eso es reducir al absurdo toda reflexión.
Si así analizas todo no hay más que decir de tus afirmaciones que haces sobre Argentina.
Si por ejemplo hay un fracaso escolar del 15% de ellos frente al 10% de ellas, significa que de 100 hay 85 tíos que no fracasaron escolarmente y 90 de ellas, siguen siendo una amplísima mayoría como para que los otros sean los que representen a los jóvenes.
Lo que se ve más, y más como opinión (que no digo que esté de acuerdo) o como presencia en los medios que en la realidad, es que las mujeres tienden al empleo subvencionado (funcionariado) mientras que los que se parten el lomo son los hombres, para pagarles en impuestos a las "charos" funcionarias y a los jubilados.