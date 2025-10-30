Prisión provisional para los 4 miembros de la nueva manada de Pamplona

La juez instructora decretó su ingreso en prisión al considerar que podrían ocultar pruebas y que existe un riesgo de fuga al tratarse de ciudadanos argelinos que se encuentran en España en situación irregular.
| etiquetas: pamplona , manada , prision , violación
Ni con orden de expulsión se van, igual no hay riesgo de fuga.
