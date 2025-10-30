edición general
Prisión provisional para los 4 miembros de la nueva manada de Pamplona

Prisión provisional para los 4 miembros de la nueva manada de Pamplona

La juez instructora decretó su ingreso en prisión al considerar que podrían ocultar pruebas y que existe un riesgo de fuga al tratarse de ciudadanos argelinos que se encuentran en España en situación irregular.

javibaz #1 javibaz
sobre tres de ellos pesaban órdenes de expulsión.
Ni con orden de expulsión se van, igual no hay riesgo de fuga. :troll:
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
