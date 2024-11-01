edición general
El primo y chófer de Guardiola fue condenado por coacciones a su expareja y la Junta lo cesa tras publicarse que está en Viogén

El primo y chófer de Guardiola fue condenado por coacciones a su expareja y la Junta lo cesa tras publicarse que está en Viogén

El gobierno extremeño asegura que la presidenta no tenía conocimiento previo de los hechos, mientras varios medios informan de que su nombre está incluido en el sistema de seguimiento a víctimas y agresores.

GeneWilder #2 GeneWilder
Si hubiera sido condenado por poner bombas lapa, ya tendría derecho a la reinserción.
6 K 77
#3 Tensk
#2 Por lo visto, por una condena por "coacciones leves", que hasta donde yo sé no es violencia (aunque fijo que el ministerio de la Charia dirá que sí) ya no tienes derecho a según qué trabajos.

Que es peor que disparar en la nuca, dónde va a parar.
3 K 21
GeneWilder #4 GeneWilder
#3 Es que es de traca.
1 K 21
jonolulu #9 jonolulu *
#3 Solo retiran la licencia de armas por delitos violentos, y por coacciones leves no ponen una orden de alejamiento.

Te devuelvo el negativo

Cc #8
1 K 3
oceanon3d #11 oceanon3d *
Los han pillado con el carrito de loa helados en mal momento.

Y luego el Hermano de Pedro cuestinado ... uno de los profesionales en su rama con más reconocimiento en Europa; para uno que ocupa un puesto por méritos de verdad el comando togado a tocar los cojones
1 K 21
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Si por coacciones leves estás condenado a la ostracidad laboral de por vida y por un tiro en la nuca quedas rehabilitado después de la condena, algo se nos ha ido de las manos.
1 K 16
Battlestar #6 Battlestar
#5 Sí, los políticos, pero ya hace rato que se nos fueron de las manos.
0 K 10
#10 gershwin
que meta denuncia por filtración de datos reservados
0 K 12
#7 Barriales
La piara fascista, vomitando gilipolleces y regodeandose.
0 K 8
#8 pavol0k0
Coacciones leves te pueden caer por irte de casa y dar de baja el wifi. Vamos a centrarnos, que se mete en el mismo saco esto que quemar viva a una mujer.
0 K 6
jonolulu #1 jonolulu
No tenía conocimiento porque solo existen las denuncias falsas
1 K 3

