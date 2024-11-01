El primo y chófer de Guardiola fue condenado por coacciones a su expareja y la Junta lo cesa tras publicarse que está en Viogén

El gobierno extremeño asegura que la presidenta no tenía conocimiento previo de los hechos, mientras varios medios informan de que su nombre está incluido en el sistema de seguimiento a víctimas y agresores.
| etiquetas: primo , chófer , guardiola , coacciones , expareja , cese , viogén
Que es peor que disparar en la nuca, dónde va a parar.
Te devuelvo el negativo
Cc #8
Y luego el Hermano de Pedro cuestinado ... uno de los profesionales en su rama con más reconocimiento en Europa; para uno que ocupa un puesto por méritos de verdad el comando togado a tocar los cojones