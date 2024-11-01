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La primera ministra de Japón niega planes para despliegue en Ormuz tras petición de Trump

La primera ministra de Japón niega planes para despliegue en Ormuz tras petición de Trump

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, rechazó este lunes que existan planes de realizar un despliegue militar en el estrecho de Ormuz después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, apelara a Japón y a otros países para enviar buques de guerra al paso estratégico. Durante el fin de semana, Trump dijo en redes sociales que espera que «muchos países», incluido Japón, envíen «buques de guerra» a Ormuz para mantenerlo «abierto y seguro» tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, de que permanezca cerrado.

| etiquetas: japón , ormuz , trump , takaichi
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4 comentarios
6 2 0 K 97 actualidad
karakol #1 karakol
Ni la ultraderechista Takaichi secunda al pedófilo naranja.
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#3 soberao
A ver si Argentina, El Salvador, Paraguai, Italia, Ucrania y alguno más del grupo de los fascistas convencidos se animan y mandan buques de guerra a la zona a poner los muertos en la Epstein War, y así hacer el trabajo sucio que no se puede hacer bombardeando desde el aire como si fuera un videojuego.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Si no me equivoco la Constitución Japonesa no permite la salida de tropas fuera del país para combatir.
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#4 omega7767
huele a que Trump va a declarar la victoria incuestionable en esta Guerra de la Libertad.
Ha eliminado al opresor y le ha demostrado a los simpatizantes del régimen dictatorial, de que es capaz de hacer Trump por diversión, mejor que no lo enojen.

Trump :"¿Ahora por favor podemos hacer la paz y abrís Ormuz y dejáis de pegarnos ?"

:troll:
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menéame