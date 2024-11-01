La primera ministra de Japón niega planes para despliegue en Ormuz tras petición de Trump

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, rechazó este lunes que existan planes de realizar un despliegue militar en el estrecho de Ormuz después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, apelara a Japón y a otros países para enviar buques de guerra al paso estratégico. Durante el fin de semana, Trump dijo en redes sociales que espera que «muchos países», incluido Japón, envíen «buques de guerra» a Ormuz para mantenerlo «abierto y seguro» tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, de que permanezca cerrado.