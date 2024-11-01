La primera ministra de Japón contempla una cumbre con Irán

La primera ministra de Japón contempla una cumbre con Irán

Durante una sesión parlamentaria, Takaichi subrayó la importancia de mantener canales abiertos para el diálogo y anticipó que el Gobierno nipón está listo para afrontar cualquier escenario, incluyendo un conflicto prolongado en Oriente Medio que afecte el suministro de crudo. Actualmente, Japón importa cerca del 90% de su petróleo desde esta región y dispone de reservas para unos ocho meses. Además, avanza en la adquisición de fuentes alternativas para garantizar la energía.

| etiquetas: japon , takaichi , iran , ormuz , petroleo , realpolitik , diplomacia
10 2 0 K 116 actualidad
Kleshk #5 Kleshk
Si claro, y aún le pedirán a Irán que deje de defenderse
#7 pirat
#5 Y que le compre el petróleo a los yankis
calde #8 calde
#5 Es que los que se defienden del imperio son unos terroristas terribles! Los más terribles que hayas visto nunca! :shit:
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Yo creo que quizá el primer canal es no atacar ilegalmente otro país. Vamos así a lo loco lo digo.

PD: Pagaré caro el combustible, pero me está encantando que tanto EE.UU como Israel se estén comiendo este sapo.
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#1 La Comunidad Internacional debería plantarse ante los crímenes de EEUU e Israel y pedirles responsabilidades en esta crisis.
Lamentablemente el mundo en el que vivimos es una farsa podrida hasta la médula.
#2 Assoka *
Yo sólo quisiera recordar que la última vez que alguien se dedicó a estrangular el suministro de petróleo a Japón (con la consiguiente hambruna y penuria para el pueblo japonés), los japos se dedicaron a invadir medio continente y sembrar el terror por donde pasaban.

Como decía un amigo, los japoneses son como los alemanes de Asia: Hacen buenos coches y de vez en cuando algún genocidio.
#4 Dav3n
#2 Ah, entonces Irán debería estar asustadísimo xD

Japón está sentenciándose por interés del Imperio, así que para cualquier reclamación solo tienen que llamar a Trump.

Dicho esto, parece que Irán ha informado tanto a Qatar como a Turquía de que ya no necesita sus servicios como mediadores y de que en el futuro no debe enviar mensajes de Estados Unidos a Irán.

Así que entiendo que ésto se extiende a todos los bufones y/o vasallos cuyo objetivo sea comer la oreja a los iranís.
Nylo #3 Nylo *
No creo que esté Irán ahora como para andar admirando montañitas.

No creo que esté Irán ahora como para andar admirando montañitas.
