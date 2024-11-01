Una Primera Comunión arruinada en Jerez: pagan 2.000 euros al catering y se encuentran sin comida, bebida ni camareros

La madre de la menor, Charo, relató que el pago del catering se había realizado de manera progresiva desde octubre hasta abril, mes en el que se celebró la comunión. “Nosotros le pagamos 2.000 euros. Estaban invitados 42 adultos y 15 niños. Al llegar no había nada. Mi niña solo hacía llorar y preguntaba qué es lo que pasaba”, explicó. La mujer describió la situación como uno de los momentos más dolorosos vividos por su familia.