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Una Primera Comunión arruinada en Jerez: pagan 2.000 euros al catering y se encuentran sin comida, bebida ni camareros

Una Primera Comunión arruinada en Jerez: pagan 2.000 euros al catering y se encuentran sin comida, bebida ni camareros

La madre de la menor, Charo, relató que el pago del catering se había realizado de manera progresiva desde octubre hasta abril, mes en el que se celebró la comunión. “Nosotros le pagamos 2.000 euros. Estaban invitados 42 adultos y 15 niños. Al llegar no había nada. Mi niña solo hacía llorar y preguntaba qué es lo que pasaba”, explicó. La mujer describió la situación como uno de los momentos más dolorosos vividos por su familia.

| etiquetas: primera comunión , jerez , catering
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24 comentarios
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Comentarios destacados:        
Priorat #5 Priorat
Bueno, pues la niña debería estar contenta y no llorar. Lo importante del día es que ha recibido la primera comunión, no el convite. ¿verdad?
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cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#5 Yo no digo nada, pero de vez en cuando el señor manda señales y obra milagros. A ver si les ha salvado de una salmonelosis....
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skaworld #8 skaworld
#4 Hay sexo, hay droga, hay espectáculo... Como noche de fiesta de Jose Luis Moreno pero con menos cringe
4 K 58
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y una señora se desmaya en Palencia.
2 K 40
skaworld #3 skaworld
#1 #2 Este tipo de cosas yo no digo nada pero con Satan no pasan. Es cierto que es posible que seas devorado por la bestia en un ritual de sangre dolor y muerte, pero en las misas negras no falta la priva

Ahhhhh haber escogido bien tu Dios
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cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Además se folla y mucho.
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#20 Onaj *
#4 A la cabra no le hace tanta gracia.
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#7 daniMate
#3 eso es porque Satán son que cuida de su gente, no como Dios, que solo exige y exige sin dar nada a cambio.
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devilinside #11 devilinside
#3 Mis seises
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#14 Martillo_de_Herejes
Una estafa como la copa de un pino y aquí haciendo chistes de mierda.... Ya me gustaría saber la que montaríais si Ryanair os deja sin asientos en vuestras vacaciones, o si el puto restaurante de mierda que esté de moda en vuestra ciudad dice que no encuentra vuestra reserva. Entonces sí que no estaríais con ganas de sarcasmos e ironías.
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Battlestar #19 Battlestar
#14 Bueno, un poquito de "humor negro" en las noticias tristes tampoco está de más. Si solo nos regodeáramos en la tragedia sin tratar de poner un poco de humor andaríamos todos hasta los ojos de antidepresivos.
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#22 Martillo_de_Herejes
#19 Se están burlando de una niña de 9-10 años. No tiene ni puta gracia.
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#9 Zerjillo
Mal por la estafa. Ahora, como noticia un poco flojita. Niña triste porque no puede ser la protagonista de la fiesta. En fin, ojalá no pasen estas cosas porque está feo engañar a la gente. Eso sí, lo mismo como comentan arriba, la niña descubre que ese dios al que se supone que rezan le importa ella y su primera comunión entre cero y nada.
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Bhuvaya #10 Bhuvaya
#9 tal cual. Mi abuela materna murió el día antes de mi comunión y la celebración sólo fue entre los primillos chicos. Creo que fue ahí dónde perdí la fe.
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devilinside #13 devilinside
#10 ¿Perdiste la fe? A que va mi madre y te la encuentra
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pitercio #12 pitercio *
Desde que la familia no compra las fantas y rellena las medias noches, se invoca el desastre repetidamente. No hay proletario que se libre de pensar en hueving planner para cualquier mierda mezclando localizaciones exóticas originalmente dedicadas al vareo del olivo, la caza del conejo o mojar el culo. No son culpables por comerse el mismo rabito que se ofrece a todo el mundo, pero tampoco son más víctimas de la sociedad que los que terminan con éxito ese horror de bufet iniciático, masificado y estándar, que te prepara para mayores estafas.
Imagino la cría llorando ¿porque a mí? yo no quería esto, si yo no creo en dios siquiera, a mí quién me pone en trance es Rosalía ¿quién me va a dar ahora mis cumplidos y regalos?
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karaskos #17 karaskos
#12 Un respeto por el devenir de esas criaturas y sus sagrados cucuruchos de chucherías :foreveralone:
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#2 daniMate
Dios proveerá.
El Señor es mi pastor y nada me falta.
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#15 konde1313
Vaya hostia :troll:
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#21 Onaj
Positivo por los comentarios.
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silvano.jorge #24 silvano.jorge
Bien, que aprenda desde pequeña que el mundo no es un cuento de hadas con volantes y que dios no existe.
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karaskos #16 karaskos
Pero todavía se hacen bodas, bautizos y comuniones!? :-O

Me suena a antigualla ochentera-noventera.
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#18 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#16 Como con el coche, ahora el patinete es lo cool. Pobreza cool.
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#23 Onaj
#16 Más que nunca. Por ejemplo en Málaga han decidido este año hacer las confirmaciones antes que las comuniones y así se saca más pasta.
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menéame