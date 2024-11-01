edición general
El primer ministro danés planea prohibir las redes sociales a los menores de 15 años, advirtiendo que están "robando la infancia" (ING)

Mette Frederiksen relaciona el uso de las redes sociales con la ansiedad, la depresión y la falta de concentración

| etiquetas: redes sociales , dinamarca , menores
8 comentarios
Torrezzno #7 Torrezzno *
#3 a ver si el que no lo sabes eres tú.

El control digital puede ser considerado una forma de fascismo digital cuando se utiliza para ejercer vigilancia masiva, censura y manipulación de la población, restringiendo libertades fundamentales.

El tecnofascismo es el uso de tecnologías para ejercer un control autoritario sobre los ciudadanos.

es.wikipedia.org/wiki/Tecnofascismo
Torrezzno #1 Torrezzno
A ver si acierto: para ello van a implantar un sistema de verificación de edad y probablemente el ID digital

Dinamarca es la propulsora de ChatControl. ¿Cuando los países nórdicos se volvieron fascistas?
azathothruna #2 azathothruna
#1 La mitologia fascista incluye valhalla, valkirias, germanos hibernia y demas webada.
Tu pregunta es retorica
#3 Katos
#1 fascistas...
¿Pero tu sabes que es el fascismo?.
#4 kaos_subversivo *
#3 ¿Qué es fascismo?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Que es fascismo? ¿Y tú me lo preguntas? Fascismo… eres tú.

:troll:

Edit: Es una broma, no te lo tomes como algo personal
Gry #6 Gry
Los chavales van a tardar 15 días en encontrar redes sociales alternativas que los adultos no sepan ni que existen...
#8 CrudaVerdad
No se corte, de paso hay que implantar el monitoreo de toda publicación y navegación de cada internauta usando IA para clasificar y así proteger a nuestra infancia de horribles pedófilos y terroristas (*)

(*) Realmente es para espiar a opositores políticos y crear listas negras de personas incómodas para el dirigente de turno.
#5 Cincocuatrotres
Me parece perfecto, las redes nos están esclavizando a todos en mayor o menor medida, evidentemente hay mucho bueno y hay mucho negativo, debemos de ser muy prudentes, en la medida que favorece nuestro control me da que nuestros amos no estarán por la labor.
