El primer ministro belga asegura que el rechazo de Europa a la energía nuclear ha sido “la estupidez del siglo”

El primer ministro belga, Bart De Wever, no se ha mordido la lengua al hablar de la agenda energética europea, sobre todo, de la pasada. En un evento, denominado, "El Futuro de Europa", organizado por De Tijd y L'Echo, en Bélgica, De Weber atacó al cerrazón europeo, sobre todo alemán, contra la energía nuclear desde el accidente de Fukushima.
Molinos y placas solares + baterías suena mucho mejor desde mi punto de vista.
nuclearnucelar que casi hace frontera con ellos.
Eso sí ha sido la estupidez del siglo y eso sí es lo que ha acabado del todo con la "unión" europea a la que veremos deshacerse más pronto que tarde.
Europa deberia tener autonomía eléctrica, y eso pasa por apostar por las renovables.
Pero... la estadistica y probabilidad existe.
O que lo haga la empresa privada, pero por lo que sea siempre piden perras.