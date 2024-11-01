El primer ministro belga asegura que el rechazo de Europa a la energía nuclear ha sido “la estupidez del siglo”

El primer ministro belga, Bart De Wever, no se ha mordido la lengua al hablar de la agenda energética europea, sobre todo, de la pasada. En un evento, denominado, "El Futuro de Europa", organizado por De Tijd y L'Echo, en Bélgica, De Weber atacó al cerrazón europeo, sobre todo alemán, contra la energía nuclear desde el accidente de Fukushima.