El primer ministro belga asegura que el rechazo de Europa a la energía nuclear ha sido “la estupidez del siglo”

El primer ministro belga, Bart De Wever, no se ha mordido la lengua al hablar de la agenda energética europea, sobre todo, de la pasada. En un evento, denominado, "El Futuro de Europa", organizado por De Tijd y L'Echo, en Bélgica, De Weber atacó al cerrazón europeo, sobre todo alemán, contra la energía nuclear desde el accidente de Fukushima.

Waves
Son caras, requieren de mucha inversión, nadie las quiere cerca, objetivos fácil en guerras, sabotajes o ataques terroristas, necesita combustible que si no tienes te toca ser dependiente...

Molinos y placas solares + baterías suena mucho mejor desde mi punto de vista.
D303
#4 Por eso Bélgica se queja de la central nuclear nucelar que casi hace frontera con ellos.  media
Supercinexin
La estupidez del siglo ha sido apoyar EuroMaidanes y nazionalistas ukros que tenían un rotundo nada-porciento de seguimiento en su propio país y celebrar golpesitos USAmericanos en territorio europeo y mandar a tomar por culo a Rusia como socio estratégico de la UE.

Eso sí ha sido la estupidez del siglo y eso sí es lo que ha acabado del todo con la "unión" europea a la que veremos deshacerse más pronto que tarde.
ernovation
Pues que se vaya a vivir a Chernobil. Cuidado con los morteros.
angelitoMagno
¿Hay combustible radiactivo en Europa?

Europa deberia tener autonomía eléctrica, y eso pasa por apostar por las renovables.
Gadfly
Se tenía que decir...
detectordefalacias
Si se ponen ahora, para la década de 2050 es posible tener alguna preparada... Puede que no tengan de donde conseguir el combustible, que la tecnología quede obsoleta o incluso que el gobierno que esté en ese momento tenga dos dedos de frente y no quiera poner en funcionamiento una enorme bomba de radiación... Pero tendrán la central...
ansiet
Teniendo en cuentael indice de probabilidades de tener un accidente nuclear, quizá no haya sido tan mala idea vaya, ya se sabe que es directamente proporcional a más centrales más posibilidades, quizá no pase nunca lo sé (...)
Pero... la estadistica y probabilidad existe.
Andreham
Pues que se la ponga en su casa, trabaje él en ella, y con su dinero pague los cientos de años de mantenimiento de los residuos.

O que lo haga la empresa privada, pero por lo que sea siempre piden perras.
Mltfrtk
Agua de Fukushima al facho hasta que se le caigan los güebos como ciruelas maduras.
Tecar
Quien juega con fuego se quema, tardará mucho o poco, pero siempre se quema.
Bravok1
La estupidez del siglo ha sido meterse en ucrania para lamerle el ojal a EEUU, esa ha sido la gran mierda.
