edición general
7 meneos
16 clics
El primer buque metanero del mundo de propulsión nuclear recibe la aprobación en Corea del Sur [ENG]

El primer buque metanero del mundo de propulsión nuclear recibe la aprobación en Corea del Sur [ENG]

Ingenieros coreanos han dado un paso de gigante hacia el futuro de la propulsión marítima limpia con la botadura del primer buque metanero del mundo, propulsado por un pequeño reactor modular de sales fundidas (MSR). El equipo, formado por expertos del Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea (KAERI) y de Samsung Heavy Industries, uno de los mayores astilleros del mundo, anunció que el buque recibió la aprobación en principio (AiP) el 9 de septiembre.

| etiquetas: barco , metanero , energía nuclear , corea del sur , sales fundidas
7 0 0 K 84 tecnología
7 comentarios
7 0 0 K 84 tecnología
#5 Pitchford
La propulsión nuclear es ciertamente una alternativa futura descarbonizada a la propulsión con combustibles verdes, como el hidrógeno o sus derivados. Aparte del tema de los riesgos y los residuos, habrá que ver las comparativas de costes y emisiones de carbono de sus respectivas cadenas completas.
1 K 32
#4 parladoiro
De todos los tipos de buque el metanero es el menos lógico para usar propulsión nuclear. Si lo veo muy lógico que se meta en un metanero con capacidad de regasificación.
www.enagas.es/es/sala-comunicacion/actualidad/notas-prensa/2022-12-16-
1 K 29
#7 parladoiro *
#6 ver #4 Trayectos cortos para no necesitar venteo o directamente ser almacenamiento de bunkering de un puerto más una demanda enorme de energía térmica para gasificar gas rápido en puerto: www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=20972

No sé si es un problema de la noticia o que el primer diseño es así antes de presentar el diseño de regasificador.
1 K 29
Gry #2 Gry *
No han botado ni construido nada, han aprobado el diseño o la propuesta inicial.

KAERI and Samsung Heavy Industries aim to complete the conceptual design for marine molten salt reactors by next year.

Por otro lado no tiene mucho sentido poner un reactor en un barco que se dedica al transporte de combustible, pero supongo que para hacer experimentos cualquier cosa sirve.
1 K 21
#1 Jacusse
Qué puede salir mal?
1 K 16
jonolulu #6 jonolulu *
Sinceramente no entiendo la ventaja. Precisamente los metaneros llevan el gas licauado a muy baja temperatura y controlando constantemente la presión. Cuando la temperatura va ascendiendo durante el viaje lo hace la presión: la manera de controlar todo es liberar gas usándolo precisamente para propulsión haciéndolo muy eficiente. Con uno nuclear qué hacen con el metano liberado?
0 K 11
#3 Himnotic
Buque de Mentos, con propulsión de Coca Cola… que podría salir mal? xP
0 K 6

menéame