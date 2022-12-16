El primer buque metanero del mundo de propulsión nuclear recibe la aprobación en Corea del Sur [ENG]

Ingenieros coreanos han dado un paso de gigante hacia el futuro de la propulsión marítima limpia con la botadura del primer buque metanero del mundo, propulsado por un pequeño reactor modular de sales fundidas (MSR). El equipo, formado por expertos del Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea (KAERI) y de Samsung Heavy Industries, uno de los mayores astilleros del mundo, anunció que el buque recibió la aprobación en principio (AiP) el 9 de septiembre.
| etiquetas: barco , metanero , energía nuclear , corea del sur , sales fundidas
No sé si es un problema de la noticia o que el primer diseño es así antes de presentar el diseño de regasificador.
KAERI and Samsung Heavy Industries aim to complete the conceptual design for marine molten salt reactors by next year.
Por otro lado no tiene mucho sentido poner un reactor en un barco que se dedica al transporte de combustible, pero supongo que para hacer experimentos cualquier cosa sirve.