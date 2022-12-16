El primer buque metanero del mundo de propulsión nuclear recibe la aprobación en Corea del Sur [ENG]

Ingenieros coreanos han dado un paso de gigante hacia el futuro de la propulsión marítima limpia con la botadura del primer buque metanero del mundo, propulsado por un pequeño reactor modular de sales fundidas (MSR). El equipo, formado por expertos del Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea (KAERI) y de Samsung Heavy Industries, uno de los mayores astilleros del mundo, anunció que el buque recibió la aprobación en principio (AiP) el 9 de septiembre.