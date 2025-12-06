El preso político venezolano Alfredo Díaz murió en El Helicoide, uno de los centros de tortura del régimen de Nicolás Maduro. La noticia fue confirmada en la red social X.“Acabamos de enterarnos de la muerte del ex gobernador y preso político Alfredito Díaz en el centro de torturas de El Helicoide. Otro inocente asesinado lentamente por esta narcotiranía criminal. Ya son más de 10 presos políticos que han fallecido en cautiverio del chavismo desde el 28J (28 de julio de 2024, fecha de las elecciones)“, escribió la diplomática en la red social.