El presidente de Polonia promulga una nueva ley de cero impuestos sobre la renta para padres con dos hijos [eng]

El presidente de Polonia ha firmado una nueva ley que introduce el impuesto sobre la renta personal (IRPF) cero para los padres que crían al menos a dos hijos, una reforma que tiene como objetivo apoyar a las familias, aumentar los ingresos de los hogares e impulsar la actividad económica. El proyecto de ley, presentado por Karol Nawrocki en agosto, elimina la obligación del impuesto sobre la renta para las familias que ganan hasta 140.000 zlotys (32.973 €) al año