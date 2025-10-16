edición general
El presidente de Polonia promulga una nueva ley de cero impuestos sobre la renta para padres con dos hijos [eng]

El presidente de Polonia ha firmado una nueva ley que introduce el impuesto sobre la renta personal (IRPF) cero para los padres que crían al menos a dos hijos, una reforma que tiene como objetivo apoyar a las familias, aumentar los ingresos de los hogares e impulsar la actividad económica. El proyecto de ley, presentado por Karol Nawrocki en agosto, elimina la obligación del impuesto sobre la renta para las familias que ganan hasta 140.000 zlotys (32.973 €) al año

Adopciones a cascoporro en breve.
Ahora sí aplaudimos acciones como estas a este gobierno más de la mitad de meneame nos llaman fachas.
Pues serán fachas, pero saben gobernar.
#2 Dentro de un tiempo, cuando vean las caídas de ingresos y que el no cobra, me lo cuentas.
#3 un hijo genera muchos impuestos indirectos, anda que no hay que comprarle cosas desde que nace. Y lo cortan en 33k que no sé si eso es ser muy rico o no en Polonia, pero al menos sí que diferencian y los que cobren más de eso pagan como los demas
#3 Otros ejemplos de medidas sociales:
Tallin puso transporte público gratuito para todos sus residentes en el 2013 y hay siguen sin problemas.
Luxemburgo puso transporte público gratuito para todo el mundo en el 2020 y hay siguen sin problemas.

Quizás si una ciudad o país hace las cuentas y gasta su dinero correctamente para ayudar a sus ciudadanos estas cosas son posibles.

Como bien dices, tiempo al tiempo y veremos que tal le va a Polonia.
#5 goto #6
#2

De lo que no tenéis ni puta idea es sumar o restar.
