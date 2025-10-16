El presidente de Polonia promulga una nueva ley de cero impuestos sobre la renta para padres con dos hijos [eng]

El presidente de Polonia ha firmado una nueva ley que introduce el impuesto sobre la renta personal (IRPF) cero para los padres que crían al menos a dos hijos, una reforma que tiene como objetivo apoyar a las familias, aumentar los ingresos de los hogares e impulsar la actividad económica. El proyecto de ley, presentado por Karol Nawrocki en agosto, elimina la obligación del impuesto sobre la renta para las familias que ganan hasta 140.000 zlotys (32.973 €) al año
| etiquetas: polonia , irpf , hijos
Pues serán fachas, pero saben gobernar.
Tallin puso transporte público gratuito para todos sus residentes en el 2013 y hay siguen sin problemas.
Luxemburgo puso transporte público gratuito para todo el mundo en el 2020 y hay siguen sin problemas.
Quizás si una ciudad o país hace las cuentas y gasta su dinero correctamente para ayudar a sus ciudadanos estas cosas son posibles.
Como bien dices, tiempo al tiempo y veremos que tal le va a Polonia.
De lo que no tenéis ni puta idea es sumar o restar.